13 May 2022 - 15:52- Ekonomi G: 13 May 2022 - 15:53

Pınar Abay’ın büyük başarısı

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, bu görevlerine ek olarak ING Belçika Yönetim Kur...
Pınar Abay’ın büyük başarısı mask

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, bu görevlerine ek olarak ING Belçika Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Abay, bu atama ile ING Belçika’nın 150 yıllık tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.  Abay, “ING olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığı iş stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyor ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikamız çerçevesinde ilerliyoruz. Bu doğrultuda, yarısından fazlası kadın olmak üzere çok çeşitli geçmiş ve deneyimlere sahip değerli yöneticilerin bulunduğu ING Belçika Yönetim Kurulu’nun Başkanı olarak atanmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

13 May 2022 - 15:52 - Ekonomi

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