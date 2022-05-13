Aksigorta katma değer sağlıyor

Sigorta sektörünün en önemli oyuncularından Aksigorta, sektörün gelişimini desteklemek ve daha ileriye taşımak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Bambaşka Sigortacılık Akademisi’ eğitim projesinin ikinci dönemine başlıyor. Yalnızca Aksigortalı acenteleri değil, sektörün tüm paydaşlarını kapsayan eğitim projesi, aynı zamanda sigortacılık sektörüne adım atacak üniversite öğrencilerinin de gelişimine katkı sağlayacak. Sigorta sektörünün gelişimini sorumluluk bilinciyle desteklediklerini ifade eden Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Sorumluluk bilinciyle sektör gelişimine destek” dedi.