13 May 2022 - 15:52- Ekonomi G: 13 May 2022 - 15:54

Aksigorta katma değer sağlıyor

Sigorta sektörünün en önemli oyuncularından Aksigorta, sektörün gelişimini desteklemek ve daha ileriye taşımak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğ...
Aksigorta katma değer sağlıyor mask

Sigorta sektörünün en önemli oyuncularından Aksigorta, sektörün gelişimini desteklemek ve daha ileriye taşımak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Bambaşka Sigortacılık Akademisi’ eğitim projesinin ikinci dönemine başlıyor. Yalnızca Aksigortalı acenteleri değil, sektörün tüm paydaşlarını kapsayan eğitim projesi, aynı zamanda sigortacılık sektörüne adım atacak üniversite öğrencilerinin de gelişimine katkı sağlayacak. Sigorta sektörünün gelişimini sorumluluk bilinciyle desteklediklerini ifade eden Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Sorumluluk bilinciyle sektör gelişimine destek” dedi.

13 May 2022 - 15:52 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.181.633 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne iki ayrı “Yeşil Bina” sertifikası mask
Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne iki ayrı “Yeşil Bina” sertifikası
Turizm forumuna yoğun ilgi bekleniyor mask
Turizm forumuna yoğun ilgi bekleniyor
Pınar Abay’ın büyük başarısı mask
Pınar Abay’ın büyük başarısı
Aksigorta katma değer sağlıyor mask
Aksigorta katma değer sağlıyor
TEB üreticinin yanında   mask
TEB üreticinin yanında  
Yavuz’dan Hyundai Assan Otomotiv ailesine teşekkür   mask
Yavuz’dan Hyundai Assan Otomotiv ailesine teşekkür  
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL