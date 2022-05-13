Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne iki ayrı “Yeşil Bina” sertifikası

Sürdürülebilir bir gelecek yolunda, faaliyetlerini ve iş süreçlerini çevreye uyumlu şekilde dönüştüren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi bünyesindeki Tüpraş Akademi ve Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü binaları ile LEED Gold Sertifikası almaya hak kazandı. ‘Stratejik Dönüşüm Planı’ ve ‘2050 Karbon Nötr’ hedefine yönelik somut çalışmalar yürüten Tüpraş, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin değerlendirmesiyle alınan bu sertifikayla yeşil binalarında enerjisini verimli kullanarak öncü ve örnek bir şirket olmayı sürdürüyor.