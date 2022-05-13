13 May 2022 - 15:53- Ekonomi G: 13 May 2022 - 15:54

Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne iki ayrı “Yeşil Bina” sertifikası

Sürdürülebilir bir gelecek yolunda, faaliyetlerini ve iş süreçlerini çevreye uyumlu şekilde dönüştüren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi bünyesindeki Tüpr...
Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne iki ayrı “Yeşil Bina” sertifikası mask

Sürdürülebilir bir gelecek yolunda, faaliyetlerini ve iş süreçlerini çevreye uyumlu şekilde dönüştüren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi bünyesindeki Tüpraş Akademi ve Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü binaları ile LEED Gold Sertifikası almaya hak kazandı.  ‘Stratejik Dönüşüm Planı’ ve ‘2050 Karbon Nötr’ hedefine yönelik somut çalışmalar yürüten Tüpraş, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin değerlendirmesiyle alınan bu sertifikayla yeşil binalarında enerjisini verimli kullanarak öncü ve örnek bir şirket olmayı sürdürüyor.
# bir, ile

13 May 2022 - 15:53 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.181.633 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne iki ayrı “Yeşil Bina” sertifikası mask
Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne iki ayrı “Yeşil Bina” sertifikası
Turizm forumuna yoğun ilgi bekleniyor mask
Turizm forumuna yoğun ilgi bekleniyor
Pınar Abay’ın büyük başarısı mask
Pınar Abay’ın büyük başarısı
Aksigorta katma değer sağlıyor mask
Aksigorta katma değer sağlıyor
TEB üreticinin yanında   mask
TEB üreticinin yanında  
Yavuz’dan Hyundai Assan Otomotiv ailesine teşekkür   mask
Yavuz’dan Hyundai Assan Otomotiv ailesine teşekkür  
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL