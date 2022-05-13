TIF’in amacının Türk turizm sektörünün önümüzdeki 20 yılını tasarlamak olduğunu vurgulayan Oya Narin, “Türkiye’de turizm ekseninde sanat, gastronomi, ulaşım, sağlık ve tarih turizmi gibi birçok yeni yatırım imkânı sunan konuda yabancı ve yerli yatırımcıların potansiyel alanlara dikkatini çekeceğiz” dedi. 2020 yılında düzenlenen ilk TIF’in önemli konuşmacılar ve katılımcılarla çok ilgi çektiğini vurgulayan Oya Narin, bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri etkinlikte de yine yurtiçi ve yurtdışından konuşmacıların bulunacağını, 400’den fazla misafiri ağırlayacaklarını ve salgın sonrası sektörün dinamiklerinin tartışılacağını belirtti.
13 May 2022 - 15:53- Ekonomi Güncelleme: 13 May 2022 - 15:55
Turizm forumuna yoğun ilgi bekleniyor
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, derneğin 16 Mayıs’ta Mandarin Oriental İstanbul Bosphorus’da gerçekleştireceği Tourism Investment Forum (TIF) 2022’ye yoğun ilgi beklediklerini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.