13 May 2022 - 15:53- Ekonomi G: 13 May 2022 - 15:55

Turizm forumuna yoğun ilgi bekleniyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, derneğin 16 Mayıs’ta Mandarin Oriental İstanbul Bosphorus’da gerçekleştireceği  Tourism Investment Forum (TIF) 2022’ye yoğun ilgi beklediklerini söyledi.

Turizm forumuna yoğun ilgi bekleniyor mask

TIF’in amacının Türk turizm sektörünün önümüzdeki 20 yılını tasarlamak olduğunu vurgulayan Oya Narin, “Türkiye’de turizm ekseninde sanat, gastronomi, ulaşım, sağlık ve tarih turizmi gibi birçok yeni yatırım imkânı sunan konuda yabancı ve yerli yatırımcıların potansiyel alanlara dikkatini çekeceğiz” dedi. 2020 yılında düzenlenen ilk TIF’in önemli konuşmacılar ve katılımcılarla çok ilgi çektiğini vurgulayan Oya Narin, bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri etkinlikte de yine yurtiçi ve yurtdışından konuşmacıların bulunacağını, 400’den fazla misafiri ağırlayacaklarını ve salgın sonrası sektörün dinamiklerinin tartışılacağını belirtti.

13 May 2022 - 15:53 - Ekonomi

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