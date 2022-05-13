Turizm forumuna yoğun ilgi bekleniyor

TIF’in amacının Türk turizm sektörünün önümüzdeki 20 yılını tasarlamak olduğunu vurgulayan Oya Narin, “Türkiye’de turizm ekseninde sanat, gastronomi, ulaşım, sağlık ve tarih turizmi gibi birçok yeni yatırım imkânı sunan konuda yabancı ve yerli yatırımcıların potansiyel alanlara dikkatini çekeceğiz” dedi. 2020 yılında düzenlenen ilk TIF’in önemli konuşmacılar ve katılımcılarla çok ilgi çektiğini vurgulayan Oya Narin, bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri etkinlikte de yine yurtiçi ve yurtdışından konuşmacıların bulunacağını, 400’den fazla misafiri ağırlayacaklarını ve salgın sonrası sektörün dinamiklerinin tartışılacağını belirtti.