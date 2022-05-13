Turkcell mağazaları engelleri kaldırdı

Engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak için çalışan Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 ‘engelsiz mağaza’ konseptini hayata geçirdi. Mevcut mağazaları engellilerin rahatça ziyaret edebilmesi için erişilebilir olarak yeniden tasarlayan Turkcell’in engelsiz mağazalarında; son teknoloji ürünler ve dijital servis çözümleri deneyimlenebiliyor. Mağazalarda ayrıca çeşitli sosyal destek kampanyaları da yürütülüyor.