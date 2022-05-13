13 May 2022 - 15:55- Gündem G: 13 May 2022 - 15:58

Kandıra MYO öğrencileri Sarısu sahilini temizledi

Kandıra Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri, proje ödevleri olan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak Kandıra Sarısu sahilinde çevreye atılan çöpleri topladı 
Kandıra MYO öğrencileri Sarısu sahilini temizledi mask

Çevre bilincini arttırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen çöp toplama etkinliğine katılan Kandıra MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. Sınıf öğrencileri Samet Balandız, Cebrail Yarıcı, Rabia Ekmekçi, Kevser Alaylıoğlu, Serhat Babat, Önder Maraz, Aleyna Nur Ergün, Hamide Aktaş ve belediye temizlik işleri çalışanları çevreden topladıkları ve vasıflarına göre ayırdıkları çöpleri poşetleyerek Kandıra Belediyesi’ne ait çöp taksiye aktardı. Çöp taksiye doldurulan çöpler sıfır atık projesi kapsamında belediye aracı ile teslim edilmesi gereken birimlere götürüldü.
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13 May 2022 - 15:55 - Gündem

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