13 May 2022 - 15:57- Gündem G: 13 May 2022 - 15:59

Atatürk Ortaokulu, yurtdışından 14 öğrenci ve 8 öğretmeni ağırladı

İzmit Atatürk Ortaokulu, AB Bakanlığı – Ulusal Ajans tarafından desteklenen Erasmus+ Projeleri kapsamında, proje ortağı ülkelerden İtalya, Bulgaristan ve Romanya’dan 14 öğrenci ve 8 öğretmenden oluşan misafirlerine ev sahipliği yaptı

Atatürk Ortaokulu, yurtdışından 14 öğrenci ve 8 öğretmeni ağırladı mask

4-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ziyarette, İzmit Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan faaliyet planı kapsamında, proje konusu olan “Hepimiz Faklıyız ve Zekiyiz” başlığı altında Kinestetik - Doğalist Zeka tiplerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda “Doğa Eğitimi” alan öğrenciler becerilerini geliştirme imkanı elde ettiler.


KOCAELİ, İSTANBUL, İZNİK GEZİLERİ

Proje kapsamında, birinci gün okulda bulanan Tasarım Beceri Atölyelerinde, Mozaik, Ebru, Ahşap Yakma, Çömlek yapımı vb. etkinlikler gerçekleştirildi. İkinci gün Kocaeli Bilim Merkezi ziyareti ve atölye çalışmaları ile Seka Kağıt Müzesi ve Sekapark ziyareti ile program devam edildi. Üçüncü gün iki grup halinde İstanbul ve İznik gezisi ile devam edilen
programda, dördüncü gün ise Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda “Doğa Eğitimi” ile devam edildi. Programın son gününde ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkıları ile ilçemizdeki tarihi mekan ve yapılar ziyaret edildi.

13 May 2022 - 15:57 - Gündem

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