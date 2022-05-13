13 May 2022 - 16:00- Spor G: 13 May 2022 - 16:01

Avrupa Günü bisiklet turuyla kutlandı    

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bisiklet turu kent meydanından başladı  

Avrupa Günü bisiklet turuyla kutlandı     mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Mayıs Avrupa Gününü kutladı. Bu kapsamda Kocaeli’deki sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği bisiklet turu İzmit Kent Meydanından başlayıp, Sekapark’ta son buldu. Eurodesk’e akreditasyon olan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Mayıs Avrupa Gününü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün desteklediği bisiklet turu ile kutladı.

13 May 2022 - 16:00 - Spor

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