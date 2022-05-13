Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Mayıs Avrupa Gününü kutladı. Bu kapsamda Kocaeli’deki sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği bisiklet turu İzmit Kent Meydanından başlayıp, Sekapark’ta son buldu. Eurodesk’e akreditasyon olan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Mayıs Avrupa Gününü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün desteklediği bisiklet turu ile kutladı.
13 May 2022 - 16:00- Spor Güncelleme: 13 May 2022 - 16:01
Avrupa Günü bisiklet turuyla kutlandı
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bisiklet turu kent meydanından başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.