Avrupa Günü bisiklet turuyla kutlandı    

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Mayıs Avrupa Gününü kutladı. Bu kapsamda Kocaeli’deki sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği bisiklet turu İzmit Kent Meydanından başlayıp, Sekapark’ta son buldu. Eurodesk’e akreditasyon olan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Mayıs Avrupa Gününü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün desteklediği bisiklet turu ile kutladı.