Fırat Gül’ün “11” taktiği  

Kocaelispor’da ise gözler Teknik Direktör Fırat Gül’e çevrildi. Stratejisi merak edilen genç teknik direktörün Mehmet Yılmaz’ın yokluğunda sağ bekte Mazlum’a şans vermesi bekleniyor. Buna göre Kocaelispor’un kalede İsmet, savunmada Mazlum, Atila, Musa Nizam ve Berkay, önlerinde Mehmet Taş, İlyas Kubilay ya da Diop, sağda Benhur, solda Pereira ya da Samed Ali, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar Gueye 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.