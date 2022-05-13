Fırat Gül’ün “11” taktiği  

Kocaelispor’da ise gözler Teknik Direktör Fırat Gül’e çevrildi. Stratejisi merak edilen genç teknik direktörün Mehmet Yılmaz’ın yokluğunda sağ bekte Mazlum’a şans vermesi bekleniyor. Buna göre Kocaelispor’un kalede İsmet, savunmada Mazlum, Atila, Musa Nizam ve Berkay, önlerinde Mehmet Taş, İlyas Kubilay ya da Diop, sağda Benhur, solda Pereira ya da Samed Ali, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar Gueye 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.