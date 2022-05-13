Dışarıda durum içler acısı halde!  

Bu sezon içler acısı bir deplasman karnesi bulunan Kocaelispor 18. ve son deplasman maçına çıkıyor. 17 dış saha maçında sadece Keçiören ve düşen Balıkesir’i yenebilen yeşil siyahlılar, 6 beraberlik, 9 da yenilgi aldı. 17 deplasman maçında sadece 11 gol atan ve 22 de gol yiyen takım topladığı 12 puanla Balıkesir’den sonra Menemen ile birlikte ligin en kötü deplasman takımı olarak dikkat çekiyor. Eyüp ekibi ise sahasında 17 maçın 8’ini kazandı, 4’ünde berabere kaldı ve 5’inde de mağlup oldu.