Dışarıda durum içler acısı halde!  

Bu sezon içler acısı bir deplasman karnesi bulunan Kocaelispor 18. ve son deplasman maçına çıkıyor. 17 dış saha maçında sadece Keçiören ve düşen Balıkesir’i yenebilen yeşil siyahlılar, 6 beraberlik, 9 da yenilgi aldı. 17 deplasman maçında sadece 11 gol atan ve 22 de gol yiyen takım topladığı 12 puanla Balıkesir’den sonra Menemen ile birlikte ligin en kötü deplasman takımı olarak dikkat çekiyor. Eyüp ekibi ise sahasında 17 maçın 8’ini kazandı, 4’ünde berabere kaldı ve 5’inde de mağlup oldu.
# bir, ile, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.