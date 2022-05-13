Taktik hikâye bam bam bam !..  

Artık teknik taktiğin çok işe yaramadığı, azmin, ruhun ve karakterin öne çıktığı bir maça çıkıyoruz. Bu maçta alınacak beraberlik bile veda anlamına gelecek. Bu nedenle tüm takımın ilk düdükten son düdüğe kadar vücutlarındaki enerjilerinin tamamını sahaya dökmesi gerekiyor. Çünkü bu şehir en iyisini, en güzelini hak ediyor. Basiretsiz, çapsız, Kocaelispor’un bir kenarından tutayım da bana faydası dokunsun tipindeki, armayı değil çıkarını düşünen insanlara inat Eyüp, maçının kazanılması şart !..