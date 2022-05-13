Taktik hikâye bam bam bam !..  

Artık teknik taktiğin çok işe yaramadığı, azmin, ruhun ve karakterin öne çıktığı bir maça çıkıyoruz. Bu maçta alınacak beraberlik bile veda anlamına gelecek. Bu nedenle tüm takımın ilk düdükten son düdüğe kadar vücutlarındaki enerjilerinin tamamını sahaya dökmesi gerekiyor. Çünkü bu şehir en iyisini, en güzelini hak ediyor. Basiretsiz, çapsız, Kocaelispor’un bir kenarından tutayım da bana faydası dokunsun tipindeki, armayı değil çıkarını düşünen insanlara inat Eyüp, maçının kazanılması şart !..
# bir, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.