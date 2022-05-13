13 May 2022 - 16:11- Spor G: 13 May 2022 - 16:12

Gölcük’te kadınlar ragbi heyecanı yaşanacak

İlimiz, Kadınlar 7’li Ragbi Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Gölcük İlçe Stadı’ndaki organizasyonda Kocaeli’yi Körfez Gençlerbirliği ile...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Gölcük’te kadınlar ragbi heyecanı yaşanacak mask
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İlimiz, Kadınlar 7’li Ragbi Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Gölcük İlçe Stadı’ndaki organizasyonda Kocaeli’yi Körfez Gençlerbirliği ile Kandıra Akçakoca takımları temsil edecek.

SAHA HAZIR

2022 yılı 7’li Ragbi Türkiye Şampiyonası Final Etabı Gölcük İlçe Stadı’nda 8 takımın katılımı ile gerçekleşecek. İlimizi Körfez Gençlerbirliği ile Kandıra Akçakoca takımlarının temsil edeceği dev organizasyon pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve 1 gün sürecek. 8 takımın kıyasıya mücadeleleri öncesi Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli de stadı oyun kurallarına göre titizlikle hazırladı.

ELEME ŞEKLİNDE OLACAK

Finallerde Körfez ve Kandıra takımlarının yanı sıra İstanbul Firuzköy, Konya Selçuk Kartallar, Samsun Çarşamba Belediyesi, Alanya Belediyesi, Ankara Ragbi Spor Kulübü ve Hacettepe Üniversitesi takımları mücadele edecek. İlk ayağı Ankara Kızılcahamam’da gerçekleşen şampiyonanın final etabında maçlar eleme şeklinde olacak ve 3 maçı kazanan takım Türkiye Kadınlar ragbi şampiyonu olacak.

ŞANLITÜRK İDDİALI

Körfez Gençlerbirliği Kadın Ragbi takımında oynayan ve ilimizin başarılı hakemleri arasında yer alan Derya Şanlıtürk, Kocaeli’nin ragbide öncü illerin arasında yer aldığını ve kadınlarda iki takımla finallerde temsil edildiğini söyledi. Gölcük’te kendilerini sıkı rakiplerin beklediğini, takım olarak kendilerine inandıklarını ifade eden Şanlıtürk, hedeflerinin evleri olan Kocaeli’de şampiyonluk kupasını kaldırmak ve milli takıma seçilmek olduğunu belirterek Kocaelili sporseverleri desteğe davet etti.

EŞLEŞMELER

Körfez Gençlerbirliği – Samsun Çarşamba

Kandıra Akçakoca – Selçuk Kartallar

Ankara Ragbi SK – Alanya Belediyesi

İstanbul Firuzköy – Hacettepe Üniversitesi

# ile

13 May 2022 - 16:11 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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