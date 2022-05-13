Gölcük’te kadınlar ragbi heyecanı yaşanacak

İlimiz, Kadınlar 7’li Ragbi Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Gölcük İlçe Stadı’ndaki organizasyonda Kocaeli’yi Körfez Gençlerbirliği ile Kandıra Akçakoca takımları temsil edecek.
SAHA HAZIR
2022 yılı 7’li Ragbi Türkiye Şampiyonası Final Etabı Gölcük İlçe Stadı’nda 8 takımın katılımı ile gerçekleşecek. İlimizi Körfez Gençlerbirliği ile Kandıra Akçakoca takımlarının temsil edeceği dev organizasyon pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve 1 gün sürecek. 8 takımın kıyasıya mücadeleleri öncesi Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli de stadı oyun kurallarına göre titizlikle hazırladı.
ELEME ŞEKLİNDE OLACAK
Finallerde Körfez ve Kandıra takımlarının yanı sıra İstanbul Firuzköy, Konya Selçuk Kartallar, Samsun Çarşamba Belediyesi, Alanya Belediyesi, Ankara Ragbi Spor Kulübü ve Hacettepe Üniversitesi takımları mücadele edecek. İlk ayağı Ankara Kızılcahamam’da gerçekleşen şampiyonanın final etabında maçlar eleme şeklinde olacak ve 3 maçı kazanan takım Türkiye Kadınlar ragbi şampiyonu olacak.
ŞANLITÜRK İDDİALI
Körfez Gençlerbirliği Kadın Ragbi takımında oynayan ve ilimizin başarılı hakemleri arasında yer alan Derya Şanlıtürk, Kocaeli’nin ragbide öncü illerin arasında yer aldığını ve kadınlarda iki takımla finallerde temsil edildiğini söyledi. Gölcük’te kendilerini sıkı rakiplerin beklediğini, takım olarak kendilerine inandıklarını ifade eden Şanlıtürk, hedeflerinin evleri olan Kocaeli’de şampiyonluk kupasını kaldırmak ve milli takıma seçilmek olduğunu belirterek Kocaelili sporseverleri desteğe davet etti.
EŞLEŞMELER
Körfez Gençlerbirliği – Samsun Çarşamba
Kandıra Akçakoca – Selçuk Kartallar
Ankara Ragbi SK – Alanya Belediyesi
İstanbul Firuzköy – Hacettepe Üniversitesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.