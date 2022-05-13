Kocaeli için 82 şirketten 6,5 milyarlık yatırım başvurusu

Kocaeli’de faaliyet gösteren ya da Kocaeli’de yatırım yapmak isteyen şirketler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yatırım teşvik desteği için başvuruda bulunuyor. Bakanlık tarafından yayınlanan liste kapsamında yılın ilk üç ayında Kocaeli için 82 şirket toplamda 6 milyar 485 milyon 179 bin 9 TL’lik yatırımlarında bakanlık desteği için başvurularda bulundu. Şirketler genel olarak ‘Faiz desteği’, ‘KDV istisnası’, ‘Gümrük vergisi muafiyeti’, ‘Sigorta primi’ gibi taleplerde bulunurken yılın ilk üç ayında 29 şirketin başvurusu iptal edildi. Başvuruların olumlu olması durumunda Kocaeli için

82 ŞİRKET BAŞVURDU

2022 yılının Ocak ayında 20 şirket, toplamda 1 milyar 248 milyon 266 bin 464 TL’lik yatırım için başvuruda bulunurken 598 kişiye istihdam sağlanacağı da belirtildi. Ayrıca 2 şirketin başvurularının iptal edildiği de Ocak ayı verileri kapsamında duyuruldu. Şubat ayında 20 şirket, 629 milyon 852 bin 484 TL’lik yatırım için başvuruda bulunurken 390 kişiye istihdam sağlanacağı belirtildi. Ayrıca 19 başvurularının iptal edildiği belirtildi. Mart ayında ise 42 şirket toplamda 4 milyar 607 milyon 60 bin 61 TL’lik yatırım için başvuruda bulunurken 1123 kişiye istihdam sağlanacağı da belirtildi. Ayrıca 8 şirketin başvurularının iptal edildiği de belirtildi.

HABAŞ’TAN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM

Ocak ayında Turkwaelz Metalürji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 57 milyon TL’lik yatırımın 170 kişiye istihdam sağlayacağı belirtilirken, bu şirketi 743 milyon 298 bin 478 TL’lik yatırım ve 120 kişilik istihdam ile Railport Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi izledi. Şubat ayında yerli firma olan The Development Corner Gayrimenkul Taşımacılık Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 161 milyon 690 bin 610 TL ve 60 kişilik istihdam ile talepte bulunurken Mart ayında Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi Anonim Şirketi’nin 3 milyar 788 milyon 131 bin 466 TL’lik yatırım ve 500 kişilik istihdamda bulunacağını belirtmesi dikkat çekti.

OCAK 2022 ŞİRKETLER:

ŞUBAT 2022 ŞİRKETLER:

MART 2022 ŞİRKETLER: