13 May 2022 - 17:46- Gündem G: 13 May 2022 - 17:48

Meslektaşımız Beşiktaş’ın ‘Yeni Çiçek’ heyecanı

İlimizin basın mensuplarından Gökhan Beşiktaş’ın yeni kaleme aldığı “Yeni Çiçek” adlı kitabı hafta içi okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor
Meslektaşımız Beşiktaş’ın ‘Yeni Çiçek’ heyecanı mask
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2019 yılında yazmış olduğu ilk kitabı olan ’Doğum Lekesi’ ile yazarlık macerasına “merhaba” diyen ilimizin basın mensuplarından olan Gökhan Beşiktaş’ın ikinci kitabı geliyor. ‘Yeni Çiçek’ isimli romanda, Alpaslan isimli genç adamın Etiyopya’nın Başkenti Addis Ababa’da kaldığı kısa sürede başına gelen ilginç olayları ve yeni yerler görerek elde ettiği deneyimleri ele alınıyor. Romanda ayrıca, otelde çalışan Matilda ile Alpaslan arasında geçen büyük aşktan da bahsediliyor. ‘Yeni Çiçek’ gelecek hafta içi okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.
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13 May 2022 - 17:46 - Gündem

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