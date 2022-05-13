Meslektaşımız Beşiktaş’ın ‘Yeni Çiçek’ heyecanı

2019 yılında yazmış olduğu ilk kitabı olan ’Doğum Lekesi’ ile yazarlık macerasına “merhaba” diyen ilimizin basın mensuplarından olan Gökhan Beşiktaş’ın ikinci kitabı geliyor. ‘Yeni Çiçek’ isimli romanda, Alpaslan isimli genç adamın Etiyopya’nın Başkenti Addis Ababa’da kaldığı kısa sürede başına gelen ilginç olayları ve yeni yerler görerek elde ettiği deneyimleri ele alınıyor. Romanda ayrıca, otelde çalışan Matilda ile Alpaslan arasında geçen büyük aşktan da bahsediliyor. ‘Yeni Çiçek’ gelecek hafta içi okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.



