Meslektaşımız Beşiktaş’ın ‘Yeni Çiçek’ heyecanı

2019 yılında yazmış olduğu ilk kitabı olan ’Doğum Lekesi’ ile yazarlık macerasına “merhaba” diyen ilimizin basın mensuplarından olan Gökhan Beşiktaş’ın ikinci kitabı geliyor. ‘Yeni Çiçek’ isimli romanda, Alpaslan isimli genç adamın Etiyopya’nın Başkenti Addis Ababa’da kaldığı kısa sürede başına gelen ilginç olayları ve yeni yerler görerek elde ettiği deneyimleri ele alınıyor. Romanda ayrıca, otelde çalışan Matilda ile Alpaslan arasında geçen büyük aşktan da bahsediliyor. ‘Yeni Çiçek’ gelecek hafta içi okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.
2019 yılında yazmış olduğu ilk kitabı olan ’Doğum Lekesi’ ile yazarlık macerasına “merhaba” diyen ilimizin basın mensuplarından olan Gökhan Beşiktaş’ın ikinci kitabı geliyor. ‘Yeni Çiçek’ isimli romanda, Alpaslan isimli genç adamın Etiyopya’nın Başkenti Addis Ababa’da kaldığı kısa sürede başına gelen ilginç olayları ve yeni yerler görerek elde ettiği deneyimleri ele alınıyor. Romanda ayrıca, otelde çalışan Matilda ile Alpaslan arasında geçen büyük aşktan da bahsediliyor. ‘Yeni Çiçek’ gelecek hafta içi okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.