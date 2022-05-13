Kocaeli'ye damga vurmuş isimler bir araya geldi

CHP eski milletvekili, İzmit Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hikmet Erenkaya, Kocaeli’ de görev yapmış eski Belediye Başkanlarıyla Emex Otel’ de bir araya geldi. Erenkaya’ nın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Kandıra Belediyesi eski Başkanı Turan Sarı, Kandıra Belediyesi eski Başkanı Mustafa Ören, Kirazlı Yalı eski Belediye Başkanı Cevdet Şahin, Değirmendere eski Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın, Eşme Belediye eski Başkanı Talat Gül, Uzuntarla eski Belediye Başkanı Ömer Hazer, Alikahya eski Belediye Başkanı İhsan Sarıca, Kandıra Belediyesi eski Başkanı Kenan Evin, Hereke Belediyesi eski Başkanı Ahmet Arıt, Gebze Belediyesi eski Başkanı Mehmet Emin Akın, Darıca Belediyesi eski Başkanı Zihni Tosun, Çayırova Belediyesi eski Başkanı Timur Koç, Dilovası Belediyesi Eski Başkanı Ercan Dalkılıç katıldı

BULUŞMADA NELER KONUŞULDU?

Yıllar sonra bir araya gelen Belediye Başkanları, anılarını tazeledi ve bol bol siyaset konuştu. Buluşmada yerel ve ülke gündemi konuları konuşuldu ve eski günlere anılarak kıyaslamalar yapıldı. Kocaeli’ ye damga vurmuş Belediye Başkanları bundan sonraki süreçte sık sık bir araya geleceklerini belirtti.