Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 Nisan ve 7 Nisan tarihlerinde Kartepe ve Çayırova ilçelerinde meydana gelen otodan hırsızlık, yağma ve gasp olaylarına karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 4 milyon 965 bin 744 TL değerinde 20 bin euroluk 81 adet çek, 3 bin TL nakit para ve tabanca çalan şahsın Ü.M. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şahıs Ankara’da yakalanarak ifadesi alınmak üzere Kocaeli’ye getirildi. Ü.M.’nin ayrıca üç ayrı ilde toplam 242 bin TL değerinde otodan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 May 2022 - 09:31- Asayiş Güncelleme: 14 May 2022 - 09:50
5 milyonluk para ve çeklerle kayıplara karışmıştı, yakayı ele verdi
Kocaeli’nin yanı sıra 3 ilde otodan hırsızlık olayına karışan ve toplam 5 milyon 210 bin TL değerinde nakit para ile çek çalarak kayıplara karışan şüpheli, Ankara’da yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.