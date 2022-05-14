14 May 2022 - 09:31- Asayiş G: 14 May 2022 - 09:51

Kocaeli’deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kocaeli’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli’deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Gebze ve Kartepe ilçelerinde üç ayrı olayda toplam 11 şüpheli yakalanırken, 60 gram metamfetamin, 8,4 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 19 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 865 TL ele geçirildi. Yakalanan 11 şahıstan 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Y., Ü.A., M.Ç., F.Y. ve C.Ö. isimli 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 May 2022 - 09:31 İHA Kocaeli- Asayiş

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