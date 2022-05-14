Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Gebze ve Kartepe ilçelerinde üç ayrı olayda toplam 11 şüpheli yakalanırken, 60 gram metamfetamin, 8,4 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 19 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 865 TL ele geçirildi. Yakalanan 11 şahıstan 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Y., Ü.A., M.Ç., F.Y. ve C.Ö. isimli 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 May 2022 - 09:31- Asayiş Güncelleme: 14 May 2022 - 09:51
Kocaeli’deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Kocaeli’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.