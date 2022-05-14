Alınan bilgiye göre, Çayırova ilçesinde 200 bin lira değerinde ev eşyası ve inşaat takımlarının çalınması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin H.Y. olduğu tespit edildi. Ekiplerin yakalayarak gözaltına aldığı H.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 May 2022 - 09:32- Asayiş Güncelleme: 14 May 2022 - 09:52
200 bin TL’lik eşya çalan şahıs tutuklandı
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde girdiği evden 200 bin TL değerinde eşya ve inşaat takımı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.