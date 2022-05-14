Jandarma öğrencilere eğitim verdi, onlarla fidan dikti

Okullar ve çevresinde öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Bir ders de jandarmayla’ projesi çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi. Proje doğrultusunda jandarma bölgesinde bulunan 120 okulda öğrenim gören öğrencilere ‘Suçtan korunma yolları’, ‘Bilinçli teknoloji kullanımı’ ve ‘Trafik kuralları’ konularında eğitim verilirken, jandarma teşkilatının tanıtımı yapıldı. Eğitim sonrasında çocuklarda çevre ve doğa bilincini oluşturmak amacıyla okullara götürülen fidanlar, ‘Jandarmadan size, sizden doğaya armağan’ sloganıyla öğrencilerle birlikte dikildi. Jandarma ekiplerinin bu tarz eğitimlerinin devam edileceği öğrenildi.