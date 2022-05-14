Jandarma öğrencilere eğitim verdi, onlarla fidan dikti

Okullar ve çevresinde öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Bir ders de jandarmayla’ projesi çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi. Proje doğrultusunda jandarma bölgesinde bulunan 120 okulda öğrenim gören öğrencilere ‘Suçtan korunma yolları’, ‘Bilinçli teknoloji kullanımı’ ve ‘Trafik kuralları’ konularında eğitim verilirken, jandarma teşkilatının tanıtımı yapıldı. Eğitim sonrasında çocuklarda çevre ve doğa bilincini oluşturmak amacıyla okullara götürülen fidanlar, ‘Jandarmadan size, sizden doğaya armağan’ sloganıyla öğrencilerle birlikte dikildi. Jandarma ekiplerinin bu tarz eğitimlerinin devam edileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.