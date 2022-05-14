Benzine 6 ayda 12 lira zam geldi

Benzine Ramazan Bayramı'ndan önce 1.33 TL zam yapıldıktan sonra 3 gün önce de 78 kuruş zam gelmişti. 20 TL seviyesini aşan benzin ve motorine dün gece yarısından itibaren gizli zam yapıldığı belirtiliyor. Benzin fiyatına 4 kuruş, motorin fiyatına ise 3 kuruş zam yapıldığı iddia edilirken, bunun pompa fiyatına yansımadığı, dağıtıcı şirketin kârı için devreye alındığı kaydediliyor. Zamları açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ile EPDK arasında yaşanan gerilim nedeniyle, tüketiciler fiyat değişimlerinden haberdar olamıyor.
YILBAŞINDAN BU YANA 16 KEZ ZAM
Akaryakıta zam sağanağı yılbaşında başlamıştı. Yılbaşında motorine 1.29 TL, benzine 0.61 TL ve LPG'ye de 0.78 TL zam yapılmıştı. Sadece benzine yılbaşından bu yana yapılan zam sayısı da 16'yı buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rifki - Akepe gitmeden bu faiş zamlar bitmez.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.