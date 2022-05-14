14 May 2022 - 09:48- Gündem G: 14 May 2022 - 10:04

Benzine 6 ayda 12 lira zam geldi

Benzin fiyatları cep yakmaya devam ediyor. 2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL’ye çıktı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olurken, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle önümüzdeki günlerde de zam dalgasının devam edeceği ifade ediliyor.
Benzine 6 ayda 12 lira zam geldi mask

Benzine Ramazan Bayramı'ndan önce 1.33 TL zam yapıldıktan sonra 3 gün önce de 78 kuruş zam gelmişti. 20 TL seviyesini aşan benzin ve motorine dün gece yarısından itibaren gizli zam yapıldığı belirtiliyor. Benzin fiyatına 4 kuruş, motorin fiyatına ise 3 kuruş zam yapıldığı iddia edilirken, bunun pompa fiyatına yansımadığı, dağıtıcı şirketin kârı için devreye alındığı kaydediliyor. Zamları açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ile EPDK arasında yaşanan gerilim nedeniyle, tüketiciler fiyat değişimlerinden haberdar olamıyor.

YILBAŞINDAN BU YANA 16 KEZ ZAM

Akaryakıta zam sağanağı yılbaşında başlamıştı. Yılbaşında motorine 1.29 TL, benzine 0.61 TL ve LPG'ye de 0.78 TL zam yapılmıştı. Sadece benzine yılbaşından bu yana yapılan zam sayısı da 16'yı buldu.

14 May 2022 - 09:48 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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