14 May 2022 - 10:16- Asayiş G: 14 May 2022 - 10:22

Oto lastikçinin fareyle imtihanı

Kocaeli’de oto lastikçiye giren fare ile işçinin ilginç anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Körfez ilçesinde bir oto lastikçide ilginç görüntüler ortaya çıktı. Çay molasında telefonla konuşan işyeri çalışanı A.H., kendisine doğru farenin yaklaştığını görünce adeta şut çekercesine fareye vurup telefonuyla konuşmaya devam etti. Aynı durum birkaç kez tekrarlandı. Ortaya çıkan ilginç görüntüler anbean işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"EN SON FAREYİ ASFALTTA GÖRDÜK"

Olayı anlatan işyeri sahibi Seyhan Kırtay, "Arkadaşımız telefonla konuştuğu sırada dükkana fare girdi. Arkadaşımız fareye önce tekmeyle vurdu. Fare tekrar geldi, tekrar gitti. Bizim arkadaş mı fareden korktu, fare mi ondan korktu belli değil. En son fareyi asfaltta gördük, sonra göremedik" ifadelerini kullandı.

14 May 2022 - 10:16 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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02

Kahrolsun Cehapkk - CÜMLE KURMAKTA zorluk çeken bu vatandaşımız eminim cexap a rey vermiştir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 13:37
01

Paşa - 1 ve 2 ci vuruşlarda de top gezdiriyor yani pas yapıyor havası var, 3 cü hamlede tam kale ağzında topu çatala asıyor resmen; başarılı bir vuruş, harika bir gole imza atıyor lastikçi kardeş.Hayvanda eceline susamış gibi kafa tutuyor, yani azrailini arar gibi, ne olacaksa olsun artık der gibi, adamın üstüne üstüne gidiyor. Sonunda asfalta yapisiyor...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 13:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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