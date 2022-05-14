KOTO delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu’na tam kadro katıldı  

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen 78. Olağan Genel Kurula KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Genel Kurul Delegeleri; Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Sema Kalafat, Cafer Kozluca, Kerim Bayramoğlu, Medet Aydın, Haluk Mamik, Hasan Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Hüseyin Eryaşar, Yaşar Can, Adnan Sancak, Murat Aydın, Hasan Kanca, Ali Suat Birer, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ekran karşısında eksiksiz yerini alarak, genel kurula tam kadro katıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Genel Kurula online katılım sağlayarak, iş dünyası temsilcilerine hitap etti.
GENEL KURUL GÜNDEMİ
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul Programı, TOBB’un 70. Yılının kutlandığı filmin gösterimi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunulması, müzakere edilmesi, oylanması, hesapları inceleme, mevzuat, ekonomik raporu inceleme, dilekleri inceleme, Avrupa birliği Uyum, Dış ilişkiler, vergi, ekonomi politikası, basın ve yayın komisyonlarının sunuşlarıyla devam etti. Program TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun teşekkür ve kapanış konuşmasıyla sona erdi.
BAŞKAN BULUT’TAN DEĞERLENDİRME
TOBB 78. Online Genel Kurulu’nu değerlendiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “TOBB, ülkemizin en büyük kurumsal ailesi. Sayıca kalabalık olduğumuz için, pandemi önlemleri çerçevesinde yine online olarak gerçekleştirildi. Fiziki olarak uzak olsak bile, aynı coşkuyu doyasıya yaşadık. Tam kadro katılım sağlayan delege arkadaşlarımıza teşekkür ederken, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu bir kez daha tebrik ediyorum. Birliğimizin gösterdiği yeni hedeflere, KOTO olarak üzerine de koyarak ilerlemeye hazırız” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.