14 May 2022 - 10:20- Ekonomi G: 14 May 2022 - 10:22

KOTO delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu’na tam kadro katıldı  

Kocaeli Ticaret Odası başta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren 365 Oda ve Borsa’nın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 78. Genel Kurulu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl da elektronik ortamda gerçekleştirildi.  

KOTO delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu’na tam kadro katıldı   mask
Büyütmek için resme tıklayın

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen 78. Olağan Genel Kurula KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Genel Kurul Delegeleri; Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Sema Kalafat, Cafer Kozluca, Kerim Bayramoğlu, Medet Aydın, Haluk Mamik, Hasan Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Hüseyin Eryaşar, Yaşar Can, Adnan Sancak, Murat Aydın, Hasan Kanca, Ali Suat Birer, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ekran karşısında eksiksiz yerini alarak, genel kurula tam kadro katıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Genel Kurula online katılım sağlayarak, iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul Programı, TOBB’un 70. Yılının kutlandığı filmin gösterimi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunulması, müzakere edilmesi, oylanması, hesapları inceleme, mevzuat, ekonomik raporu inceleme, dilekleri inceleme, Avrupa birliği Uyum, Dış ilişkiler, vergi, ekonomi politikası, basın ve yayın komisyonlarının sunuşlarıyla devam etti. Program TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun teşekkür ve kapanış konuşmasıyla sona erdi.

BAŞKAN BULUT’TAN DEĞERLENDİRME

TOBB 78. Online Genel Kurulu’nu değerlendiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “TOBB, ülkemizin en büyük kurumsal ailesi. Sayıca kalabalık olduğumuz için, pandemi önlemleri çerçevesinde yine online olarak gerçekleştirildi. Fiziki olarak uzak olsak bile, aynı coşkuyu doyasıya yaşadık. Tam kadro katılım sağlayan delege arkadaşlarımıza teşekkür ederken, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu bir kez daha tebrik ediyorum. Birliğimizin gösterdiği yeni hedeflere, KOTO olarak üzerine de koyarak ilerlemeye hazırız” dedi

Ekli Dosyalar

14 May 2022 - 10:20 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.159.358 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Turkcell mağazaları engelleri kaldırdı mask
Turkcell mağazaları engelleri kaldırdı
Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne iki ayrı “Yeşil Bina” sertifikası mask
Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne iki ayrı “Yeşil Bina” sertifikası
Turizm forumuna yoğun ilgi bekleniyor mask
Turizm forumuna yoğun ilgi bekleniyor
Pınar Abay’ın büyük başarısı mask
Pınar Abay’ın büyük başarısı
Aksigorta katma değer sağlıyor mask
Aksigorta katma değer sağlıyor
TEB üreticinin yanında   mask
TEB üreticinin yanında  
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL