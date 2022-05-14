14 May 2022 - 10:29- Asayiş G: 14 May 2022 - 12:41

Genç kadın evinde iple asılı halde bulundu!

Karamürsel de 36 yaşındaki kadın evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi

Genç kadın evinde iple asılı halde bulundu! mask

Edinilen bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Onur Kent Sitesinde bu akşam saat 20.00 sıralarında işten eve dönen anne evde birlikte yaşadığı 36 yaşındaki kızı Elif Etili'yi ipte asılı gördü. İpten kurtardıktan sonra  polis ve 112  sağlık ekiplerine bilgi verilmesinin  ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Etili' nin hayatını kaybettiğini belirledi.

14 May 2022 - 10:29 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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erol demirbek TÜRK - YAZIK OLUYOR GENCECİK İNSANLARIMIZA. ŞU PAHALILIK CANLARA MAL OLUYOR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 13:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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