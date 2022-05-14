Edinilen bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Onur Kent Sitesinde bu akşam saat 20.00 sıralarında işten eve dönen anne evde birlikte yaşadığı 36 yaşındaki kızı Elif Etili'yi ipte asılı gördü. İpten kurtardıktan sonra polis ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Etili' nin hayatını kaybettiğini belirledi.
14 May 2022 - 10:29- Asayiş Güncelleme: 14 May 2022 - 12:41
Genç kadın evinde iple asılı halde bulundu!
Karamürsel de 36 yaşındaki kadın evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek TÜRK - YAZIK OLUYOR GENCECİK İNSANLARIMIZA. ŞU PAHALILIK CANLARA MAL OLUYOR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.