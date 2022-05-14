Genç kadın evinde iple asılı halde bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Onur Kent Sitesinde bu akşam saat 20.00 sıralarında işten eve dönen anne evde birlikte yaşadığı 36 yaşındaki kızı Elif Etili'yi ipte asılı gördü. İpten kurtardıktan sonra polis ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Etili' nin hayatını kaybettiğini belirledi.