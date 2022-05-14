14 May 2022 - 10:59- Gündem G: 14 May 2022 - 11:01

Yabancı otla mücadele çalışmaları için malzeme alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yabancı otla mücadele çalışmaları için malzeme alınacak

14 May 2022 - 10:59 - Gündem

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