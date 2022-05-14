10. Altın Kiraz’da görkemli açılış

Kocaeli’nin en önemli futbol organizasyonlarından Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın 10.’su unutulmaz bir açılış ile başladı. Türk sporcunun ve futbolunun efsane isimlerinin yer aldığı dev etkinlikte ilk günün kazananları Eti Group ve Mavi Nokta Motors oldu.

KOCAELİ BASINI SAHAYA ÇIKTI

Spor insanı Metin Özkan’ın marka haline getirdiği, Kocaeli’nin en önemli futbol organizasyonlarından Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın 10.’su Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde başladı. Muhteşem etkinlikte ilk önce Kocaeli Basını gösteri maçı yaptı. İlimizde görsel ve yazılı medyada görev alan 25 gazetecinin kıran kırana mücadelesi görülmeye değerdi.

MÜTHİŞ MÜCADELE

Yeşil takımda Cansu ve Selda forma giyerken, Gönül Efe mazeret bildirdiği için sahadaki yerini alamadı. Siyah takımında özellikle Mesut Akbulut’un etkili futbolu dikkat çekerken, Kubilay Yağcıoğlu ile Aziz Emre Gündeşen uzaktan şutları, Hakan Yağcıoğlu da oyunu yönlendirmedeki becerisi ile öne çıktı. Yeşil takımda Yüksel Ateş, Serdal, Orhan, Furkan dörtlüsü skoru belirleyen isimler olurken, Bülent Badiş her zamanki gibi yediği gollerle siyah takım adına saç baş yoldurdu. Mücadele sonunda gazeteciler adına Kocaeli Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Mesut Akbulut’a plaket takdim edildi.

UNUTULMAYACAK BİR MAÇTI

Centilmenlik içerisinde geçen maçın ardından sahaya şöhretler ve efsaneler çıktı. İlimizin başarılı kadın hakemlerinden Damla Doğan’ın yönettiği maçta 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Karate ikincisi Eray Şamdan, 3 dünya şampiyonluğu bulunan Karate A Milli Takım antrenörlerinden Haldun Alagaş, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaelispor’un unutulmayacak isimleri Osman Çakır, Soner Boz, Faruk Yiğit, Tayfur Havutçu, Nuri Çolak, Murat Vatansever, Mehmet Akdemir, Beşiktaş’ın eski futbolcularından Şenol Fidan gibi futbolcular yeşil sahada hünerlerini sergiledi. Maçın ardından Eray Şamdan ve Halgun Alagaş’a plaket takdim edildi.

PROTOKOL VE İŞ İNSANLARI AKIN ETTİ

Öte yandan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Özel, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öznur Gökkaya, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Kocaeli Sivaslılar Dernek Başkanı Kadir Zortaş, DEVA Partisi İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, Körfez Belediyesi Eski Başkanı İsmail Baran, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Hakemler Dernek Başkanı Av. Özhan Kurt, Erzurumlular Dernek Başkanı Avni Gözütok, iş insanları Ecevit Eti, Hicri Uluçay, Erkan Babur, Vahit Eryılmaz, Çetin Zerenoğlu, Mehmet Irak, Erdinç Boztepe, İrfan Özkartal, Mehmet Bozkurt, Kahraman Bulut, Ziver Gül, İbrahim Sarıyıldız, Nedim Sarı, Tugay Polat, Halil Küçük, Mehmet Ak geceyi renklerinden isimlerdi.