Nene Hatun Stadı açılış için gün sayıyor

Kocaeli’de sporunun gelişimi için çaba sarf eden ve bu bağlamda tesis yatırımları, ayni ve nakdi yardımlarla binlere sporcunun yetişmesine imkan sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu kapsamında Darıca’ya yeniden kazandıracağı Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’nde son aşamaya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Darıca Belediyesi ile birlikte çalışmalarını yürüten Büyükşehir, bu bağlamda Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’ne 60×90 ve de 45×90 ebatlarında iki saha inşa etmiş ve sahaların zeminini suni çimle kaplayarak FİFA standartlarına uygun hale getirmişti.

SKORBORD TAKILDI, SPOR ALETLERİ MONTE EDİLDİ

Sorumlu olduğu alanlardaki imalatlarda sona yaklaşan Büyükşehir, bu bağlamda iki sahaya dijital skorbord taktı. Sahanın iç duvarlarını da boyayan ekipler, batı tribünün hemen yanına ise sağlıklı yaşam için spor aletleri monte etti. Proje kapsamında daha önce gece maçlarının oynanabilmesi için dikilen 6 adet aydınlatma direklerinin projektör montajının imalatlarını tamamlayan ekipler, daha önce de teknik binanın elektrik tesisatının altyapısını ve top tutucu ağ sisteminin çelik konstrüksiyonu gibi pek çok imalatı bitirmişti.

İDARİ BİNA TAMAM

Son olarak batı tribünün hemen yanına bay ve bayan tuvalet inşa edecek olan Büyükşehir ekipleri, yapacağı son rötuşlardan sonra sahayı tam anlamıyla hazır hale getirecek. Soyunma odalarının da yer aldığı idari binanın yapımı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN HİZMETE AÇACAK

Darıca’da amatör futbolun yükünü çekecek olan Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor. Sporcuların ve bölgede yaşayan vatandaşların nezih bir ortamda spor yapmalarına imkan tanıyacak kompleks, spor ve sporcunun dostu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılacağı törenle hizmete girecek.