Düğün öncesi fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kabusu yaşadılar: 4 yaralı

Kaza, Kartepe D-100 Karayolu Cengiz Topel Havalimanı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes K. idaresindeki 54 ZR 641 plakalı otomobil, önünde seyreden A.S. idaresindeki 41 GB 830 plakalı tıra arkadan çarpıp savruldu. Savrulmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine sevk edildi.
Otomobilin içerisinde bulunan sürücü Enes K. ve yanında Sümeyye Y.’nin bu akşam Sakarya’da yapacakları düğün öncesi fotoğraf çekimi için Kocaeli’ye geldikleri öğrenildi. Gelin ve damatla beraber otomobilde bulunan damadın kardeşi M.K. ve gelinin kardeşi M.Y. de yaralandı. Dört yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.