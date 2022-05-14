14 May 2022 - 13:11- Asayiş G: 14 May 2022 - 13:15

Düğün öncesi fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kabusu yaşadılar: 4 yaralı

Kartepe'ye fotoğraf çektirmeye gelen gelin ve damadın içerisinde bulunduğu otomobil kazaya karıştı. Kazada gelin ve damat ile yanlarında bulunan kardeşleri dahil olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Düğün öncesi fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kabusu yaşadılar: 4 yaralı mask
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Kaza, Kartepe D-100 Karayolu Cengiz Topel Havalimanı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes K. idaresindeki 54 ZR 641 plakalı otomobil, önünde seyreden A.S. idaresindeki 41 GB 830 plakalı tıra arkadan çarpıp savruldu. Savrulmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine sevk edildi.

Otomobilin içerisinde bulunan sürücü Enes K. ve yanında Sümeyye Y.’nin bu akşam Sakarya’da yapacakları düğün öncesi fotoğraf çekimi için Kocaeli’ye geldikleri öğrenildi. Gelin ve damatla beraber otomobilde bulunan damadın kardeşi M.K. ve gelinin kardeşi M.Y. de yaralandı. Dört yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

14 May 2022 - 13:11 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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