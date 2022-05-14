14 May 2022 - 13:22- Gündem G: 14 May 2022 - 13:24

5 No'lu kooperatifte seçim heyecanı

S.S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 41. genel kurulunda Niyazi Yağız ile Hacı Latif İşcen, kooperatif başkanlığı için yarışıyor.

Nuri AKÇAHARMAN
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S. S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 41.mali kurulu Mevlana Kültür Merkezinde düzenlendi. 479 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kooperatif başkanlığı seçiminde Niyazi Yağız yeniden başkan adaylığını açıklarken karşısına Hacı Latif İşcenise rakip olarak çıktı.Genel kurulda oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçim sonunda S. S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yeni dönem başkanı, 9 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulu da belirlenecek. Kongre öncesi bir araya gelen iki aday İşcen ve Yağız birlikte poz vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

NİYAZİ YAĞIZ'IN LİSTESİ

Niyazi Yağız
İrfan Sezen
Hasan Pehlivanoğlu
İbrahim Altunay
Bilal Çelik
Erdoğan Özler
Osman Erdoğan
Fatih İriç
Serdar Barutçu

Denetim Kurulu
Teyfik Tuğcu
Muhammed Özcan
Enes Ak

HACI LATİF İŞCEN'İN LİSTESİ

Hacı Latif İşcen
Mustafa Kurt
Göksel Taşkıran
İsa Can
Murat Altunay
Mehmet Çeliksoy
Alibey Akyıldız
Gürkan Aktaş
Özgür Yılmaz

Denetim Kurulu

Cemil Şahın
Adem Dalma
Özkan Orak

14 May 2022 - 13:22 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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