5 No'lu kooperatifte seçim heyecanı

S. S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 41.mali kurulu Mevlana Kültür Merkezinde düzenlendi. 479 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kooperatif başkanlığı seçiminde Niyazi Yağız yeniden başkan adaylığını açıklarken karşısına Hacı Latif İşcenise rakip olarak çıktı.Genel kurulda oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçim sonunda S. S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yeni dönem başkanı, 9 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulu da belirlenecek. Kongre öncesi bir araya gelen iki aday İşcen ve Yağız birlikte poz vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

NİYAZİ YAĞIZ'IN LİSTESİ

Niyazi Yağız

İrfan Sezen

Hasan Pehlivanoğlu

İbrahim Altunay

Bilal Çelik

Erdoğan Özler

Osman Erdoğan

Fatih İriç

Serdar Barutçu

Denetim Kurulu

Teyfik Tuğcu

Muhammed Özcan

Enes Ak

HACI LATİF İŞCEN'İN LİSTESİ

Hacı Latif İşcen

Mustafa Kurt

Göksel Taşkıran

İsa Can

Murat Altunay

Mehmet Çeliksoy

Alibey Akyıldız

Gürkan Aktaş

Özgür Yılmaz

Denetim Kurulu

Cemil Şahın

Adem Dalma

Özkan Orak