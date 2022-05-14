Muhasebecilerde ilk gün propagandalar yapıldı

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulu bugün başladı. 2 bin 80 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda oy kullanma işlemleri yarın gerçekleşecek. Oda binasında yapılan kongrede Mevcut Başkan Mustafa Taşpınar’ın yeniden aday olmadı. 4 adaylı gerçekleşen kongrede Etkin Grup Adayı Tülin Keçeci Güngör, Değişim Grubu Adayı Taner Öner, Diyalog Grubu Adayı Özcan Çakır ve Meslekte Birlik Grubu Adayı Murat Korkmaz yarıştı. Seçimler sonucunda 7 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim, 5 kişilik disiplin ve 30 kişi de üst kurul delegesi seçilecek. Seçimler sonrası seçilen yönetimler ilk toplantıda başkanlarını belirleyecek.

TÜM RENKLER BİR ARADA

Genel kurulun divan başkanlığı Mustafa Levent Demiröz, katip üyeliklerini ise Gülüm Köseoğlu, Mümtaz Atmaca, Yasemin Şencan, Mehtap Ayar gerçekleştirdi. Oda binasında gerçekleşene genel kurula Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, TMMOB Genel Saymanı Mustafa Levent Demiröz, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İYİ Parti İl Başkanvekili Ayşegül Babacan, CHP İl Saymanı İsmet İşeri, DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve oda üyeleri katıldı.

“OLAYLAR UMUT VERİCİ DEĞİL”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Taşpınar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana pandemi ile mücadele ettik. Meslek yasamızda 30 yılımızı doldurduk. Gelişen olaylar ülkemiz adına umut verici değil. Gıda ve enerjideki yüksek faaliyetler, özelleştirmeleri tarımdaki çöküş ekonomiyi darboğaza sürüklemiştir. İşsizliğin artması ve gelir düzeyinin azalması çöküşü hızlandırmış ve geleceğimiz adına umut ışıklarını yok etmiştir. Tüm gelişmeleri yakından takip ederek, odamız meslektaşlarımızı yarınlara güvenle taşımaktadır.

“ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Pandemi sürecinde çalışmalarına ara vermeyerek çalışmalarına devam eden meslektaşlarımız, meslek hayatına katkı sağlamıştır. Bu süreçte yüz yüze eğitimlere ara verdik ama online eğitimleri tamamladık. Mesleğe ve meslektaşlarımıza değer katmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Mesleki sorunların çözümü için yasal düzenlemeler gerekmektedir. Haklı taleplerimizi karşılamak için yetkililerden çözümler bekliyoruz. KDV oranı yüzde 8’e indirilmeli. Mali tatilin yeniden düzenlenmesi gereklidir” dedi.

“DAHA İYİ BİR ALTERNATİF OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ”

Adaylardan ilk konuşmayı yapılan kura sonucu Meslekte Birlik Grubu Adayı Murat Korkmaz gerçekleştirdi. Güzel bir hikayenin son satırlarını sizlerle birlikte yazmak için çok çalışıyoruz diyerek konuşmasına başlayan Korkmaz, “Kocaeli’de Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği, hiçbir ideolojiye hizmet etmeyen apolitik bir dernektir. Kocaeli meslekte birlik grubu olarak oda yönetimine daha iyi bir alternatif olduğumuz inancına sahibiz. Oda organlarının sorunlara çözüm üretemeyeceğini biliyor diğer başkan adaylarının düştüğü gaflete düşmeyeceğimiz biliyoruz. Hizmet üreteceğime söz veriyoruz. İlimizin her ilçesinde hizmet eden tüm meslektaşlarımıza dokunacağımıza söz veriyoruz. Tüm kurulları ve komisyonlarda uyum içerisinde çalışarak daha verimli hale getireceğimize söz veriyoruz.

“KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Hiçbir siyasi otoriterinin odamıza müdahale edemeyeceğine söz veriyoruz. Haklılığına kanaat ettiğimizin tüm meslektaşlarımızın arkasında duracağımıza söz veriyoruz. Odamızı ve meslektaşlarımızı güçlendirmek için projelerimiz var. Oda gelirlerini maksimuma çıkarıp oda giderlerinin minimuma düşürme gayretinde olacağız. Her seçim dönemi aynı vaatlerle seçime girenlerin aynı vaatlerle seçime girmelerini takdirinize bırakıyorum. Grubumuza teveccüh gösterirseniz dayanışmayı arttırıcı faaliyet göstereceğiz. Kazanacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“HAYALLERİM HEP MESLEĞE DAİR OLDU”

Daha sonra kürsüye etkin grup adayı Tülin Keçeci çıktı. 33 yıldır mesleği icra ettiğini ifade eden Güngör, “Bizler 3 yılda bir toplanarak genel kurullarımızı yapıyoruz. Çeşitli kurullarda görev yaptım. Hayallerim hep mesleğe dair oldu. Yine dünyaya gelsem yine muhasebeci olurum. Odanın menfaati söz konusu olduğunda geri çekilmeyi bildim. Benim tek kavgam mesleği ve meslektaşı korumak. Sorunları biliyorum. Bu sorunları ancak ortak akılla çözebiliriz. Büyük deneyimler ve dostluklar biriktirdim. Üyelerimizin sosyal haklarını koruyup odamızı daha huzurlu hale getirmek için aday oldum. 33 yıldır severek keyifle çalışıp hayatımı idame ettirdiğim bu mesleğe borcum olduğunu düşünerek odaya başkan adayı oldum.

“TABANDAN GELEN GÜCÜMÜ KULLANIYORUM”

Çok iyi bir ekip oluşturduk. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Eğitim olmazsa olmazımızdır. Bu meslek olarak vazgeçilmezimizdir. Biz eğitimlerde de bir adım öne geçme hedefindeyiz. Şimdiden ilgili alanlarda planları istek ve ihtiyaca göre yapacağız. Sosyal ve kültürel bir oda olmak istiyoruz. Meslektaşlarımızın sorunlarını birebir dinlemek için hafta içi her gün 09.00 ile 11.00 arasında odada bulunmayı sizlere taahhüt ediyorum. Odada yönetici olduğum dönemlerde mesleğin her aşamasını bildim ve meslektaştan kopmadım. Tabandan gelen bir isimim. Tabandan gelen gücümü kullanıyorum. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Sizlere söz veriyorum. Yetki verdiğiniz taktirde önümüzdeki dönem tüm gücüm ve tutkum ile odamızı yönetmek istiyorum” dedi.

“ADALETTEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Üçüncü olarak kürsüye Diyalog Grubunun temsilcisi Özcan Çakır çıktı. Çakır konuşmasında, “Salgın ekonomimize ve sosyal hayatımıza daralmalara neden oldu. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız bu süreçte bütün sıkıntıları yaşayıp alınan kararların uygulanmasında odak noktası oldu. Çok zor bir mesleği icra ediyoruz. Bilgiye dayanışmaya ve odamıza ihtiyacımız var. Yönetim kurulları şikayet etme problem etme makamları değildir. Sizlerle birlikte üreterek ve yöneterek başarılı olacağız. Genel kuruldan alacağımız yetki ile adaletten asla taviz vermeyeceğiz. Her üyemize eşit davranarak konu ve olayları kişiselleştirmeden çözüme kavuşturacağız.

“KORUYUCU BİR SİSTEM KURACAĞIZ”

Ben ve ekip arkadaşlarım belli bir birikime sahip. Bireysel kavgalardan uzak, birleştirici ve koruyucu bir sistem kuracağız. Bu sistem yeni meslektaşları eğitecek. Meslektaşlarımızın kendi odasından faydalanması için internete ve teknolojiye yatırım yapacağız. Üstadlarımızın tecrübelerinden faydalanacağız. Serbest kürsü günleri düzenleyeceğiz. Yapılacak etkinlikleri Sakarya’da değil kentimizde yapacağız. Sanatsal etkinliklere ağırlık vereceğiz” dedi.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN PROBLEMLERİNİ BİLİYORUZ”

Son olarak kürsüye Değişim grubu temsilcisi Taner Öner çıktı. Seçim döneminde çok çalıştıklarını ifade eden Öner, “ Görüştüğümüz tüm meslektaşlarımıza kendimizi ve yapacaklarımızı anlattık. Diğer arkadaşlarımız ile ilgili bir açıklama yapmadığımızı ifade etmek istiyorum. Biz listeleri alırken çok kolay almadık. Dün bir gazete tüm mali müşavirlerin özel bilgilerine ulaştı. Mesleği ve meslektaşın problemlerini biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi yarın da sorunları çözmek için çalışmaya devam edeceğiz. Değişimi birlikte şekillendireceğiz. Birçok meslektaşımızı ziyaret edip görüş ve önerilerini dinledik. Biz mesleğimiz çok seviyoruz. Bu yol uzun ve yıpratıcı. Buna rağmen mesleğin huzuruna ant içtik. Konuşmak için değil icraat yapmak için geliyoruz.

“EN GÜÇLÜ AKADEMİK ÖRGÜTÜZ”

Oda bir şekilde yönetiliyor. Biz gördüğümüz eksiklikleri görüp düzeltmek için yola çıktı. Bu dönem neden yapmadık. Nispi temsilin getirdiği bazı zorluklar yönetimimize yansıdı. Eğer başarabilirsek hep beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Üyelerimizin bizi tek başına yetkilendirmesi haline tüm projelerimizi yapmak istiyoruz. 2 bin 80 akademik üyesi ile Kocaeli’nin en güçlük akademik örgütüyüz. Bu gücü kamuoyuna yansıtamadık. Haksız rekabet genel sorun. Ceza ile çözülmez. Haksız rekabet yapan kişileri muhakkak kalıbına uyduracaktır. Bir sosyal tesisi projemiz vardı. Bunun dışında gündem dışı toplantılar olabilirdir. Yönetim kurulu adaylarımız genç. En yaşlısı benim” ifadelerini kullandı.

ETKİN GRUBUN LİSTESİ

ETKİN Grubun Başkan Adayı olan Tülin Keçeci Güngör’ün yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor.

YÖNETİM KURULU

Tülin Keçeci GÜNGÖR

Serhat KAYA

Hasan MALO

Ali YAZICI

Ramazan ARSLANTAŞ

Ayşe IŞIK

Ahmet Mert GÜRPINAR

DENETİM KURULU

Şenay SOYULMAZ

Ercan AKTAN

Zerrin SUBAŞI

DİSİPLİN KURULU

Hakan BIÇAKÇI

Arif İPEK

Abdullah TAŞPINAR

Hatice İLTER

Rahmi CANBAZ

DİYALOG GRUBU YÖNETİM LİSTESİ

Diyalog Grubu Başkan Adayı olan Özcan Çakır’ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor.

YÖNETİM KURULU

Özcan ÇAKIR

Ahmet Erdinç PERTEV

Hilmi REKA

Engin EROĞLU

Ebru Yüksel ÖZDEMİR

Meryem ÇELİKER

Ümit ALTINTAŞ

DİSİPLİN KURULU

Mehmet EMEK

Dayimi GÜMÜŞ

Ali Osman AĞIL

Serpil DONAT

Emre AYDINOĞLU

DENETLEME KURULU

Cemalettin KÖKSAL

Şule SÜSLÜ

Ercan ÖZTOPRAK

3-) MESLEKTE BİRLİK GRUBU

Meslekte Birlik Grubunun Başkan Adayı Murat Korkmaz’ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

YÖNETİM KURULU

Murat KORKMAZ

İlhan KAHRİMAN

Yüksel UZUNER

Yasin ÖZTÜRK

Abdülkadir ANIK

Fatih BERBER

Emin DEMİR

DENETİM KURULU

Ayşegül BAKAL

Oktay YAVUZ

Sezgin RAŞİTOĞLU

DİSİPLİN KURULU

Erhan AYAR

Taner KAYA

Nazır ESİRCİ

Bülent GÜLTEKİN

Ali ZEYTİN

4-) DEĞİŞİM GRUBU LİSTESİ

Değişim Grubunun Başkan Adayı Taner Öner’in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

YÖNETİM KURULU

Taner ÖNER

Volkan DİŞLİ

Ahu Arzu YÜCEL

Ayça Güngör KOÇ

Kutlay ÖZER

Sinem KAYAHAN

Derya Öztürk ASLAN

DİSİPLİN KURUMU

Sibel Uysal KENAN

Özcan BÜLBÜL

Gülcan Kaplan ULUTUNA

Hamza KARAGÜLLE

Vasıf Ünal KARAKADILAR

DENETİM KURULU

Gönül ÇELİK

Murat DOĞRU

Cafer Teyyar DEMİRDAŞ