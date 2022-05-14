Hastanede yemek skandalı! Personel yemekten zehirlendi

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öğle yemeği sonrasında birçok sağlık personelinin kusma, ishal ve mide bulantısı gibi zehirlenme belirtileri şüphesiyle acil servise başvurduğu öğrenildi. Öğle yemeğinden zehirlendikleri iddia edilen 200’e yakın sağlık personeli tedavi için çeşitli hastanelerde yatarak ve ayakta tedavi edildi. Zehirlenme sonucu 80 kişinin serum takılarak tedavi gördüğü öğrenilirken yemek konusundaki şikayetlere duyarsız kalındığını söyleyen hastane çalışanları "Biz onlarca defa yemekleri ve firmayı şikayet ettik, arkadaşlarımız uzun bir süredir yemeklerden şikayetçiler hatta yemek yemiyorlar. Hiçbir şikâyetimiz işleme alınmadığı gibi buda kulak arkası edildi" ifadelerini kullandı. Hastane çalışanları "Biz zaten çok zor şartlar altında canımızı dişimize takarak çalışıyoruz. Bu şartlar altında ne yazık ki aç karnına çalışıyoruz çünkü yemekler yenilecek gibi değil. Ne yapmamız gerektiğini biz de bilmiyoruz, illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor" diyerek şikayetlerini dile getirdiler.