Çayırova’da engelsiz sanat sergisi

Çayırova’da yaşayan özel çocukların yaptıkları resimlerden oluşan “Engelsiz Sanat” sergisi açıldı. Engelliler haftası dolasıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Çayırova Belediyesi binasının giriş katında sergilenen resim sergisinin açılışını Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Kent Konseyi Başkanı Yunus Ergüz yaptı.
Çayırova Belediyesi “Lezzet Engel Tanımaz’’ ve “Yetenekli Eller’’ yarışması gibi farkındalık oluşturan etkinliklere bir yenisini ekledi. Engelliler Haftası dolasıyla ilçede yaşayan özel çocukların evlerinde yaptıkları birbirinden güzel resimler belediyede sergilendi. Engelsiz Sanat temalı resim sergisinin açılışını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Kent Konseyi Başkanı Yunus Ergüz resimleri tek tek inceleyerek çocuklarla özel ilgilendi. Başkan Çiftçi, özel çocuklara hediye verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel çocukların yaptıkları resim sergisi bir hafta açık kalacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.