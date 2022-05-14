AKP İzmit Belediye Meclis üyesi, Kasır Kafe ve Kasır Fırın’ın sahibi Ersin Alpaslan hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 aydır bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle sağlık sorunları yaşayan Alpaslan İstanbul’daki ameliyat edildiği hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ersin Alpaslan’ın bu beklenmedik ölümü ailesini, dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Alpaslan’ın cenaze bilgileri henüz netleşmedi.
# Kocaeli, Kocaeli Gazete, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli haber, kocaeli gazete haber, kocaeli manset-haber, Kocaeli haberleri, kocaeli manset, kocaeli gazeteleri, son dakika haberleri, kocaeli guncel haberler, kocaeli flas haber, kocaeli gündem, , Gölcük, Darıca, Çayırova, İzmit, Gebze, Körfez, Başiskele, Kartepe, kocaeli son dakika, Dilovası, sağlık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.