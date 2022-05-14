AKP İzmit Belediye Meclis üyesi, Kasır Kafe ve Kasır Fırın’ın sahibi Ersin Alpaslan hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 aydır bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle sağlık sorunları yaşayan Alpaslan İstanbul’daki ameliyat edildiği hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ersin Alpaslan’ın bu beklenmedik ölümü ailesini, dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Alpaslan’ın cenaze bilgileri henüz netleşmedi.