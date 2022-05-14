14 May 2022 - 16:21- Gündem G: 14 May 2022 - 16:23

İzmit Belediye Bandosu müzikleriyle  Edirne’deki festivalde tam not aldı

İzmit Belediye Bandosu, 10. Uluslararası Edirne Bando Ve Ciğer Festivali’nde kentimizi başarıyla temsil ediyor. İzmit Belediye Bandosu sahne aldığı programda sunduğu resitalle dinleyicilerden tam not aldı

İzmit Belediye Bandosu müzikleriyle  Edirne’deki festivalde tam not aldı mask


İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Belediye Bandosu, 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’ne katıldı. 13-14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen festivalde sahne alan İzmit Belediye Bandosu kentimizi en güzel şekilde temsil ederek dinleyicilerin adeta kulaklarının pasını sildi. Vatandaşların müziğin evrenselliğiyle buluştuğu festivale hem yurt için hem yurt dışından çok sayıda bando takımı katılım sağladı. 

14 May 2022 - 16:21 - Gündem

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