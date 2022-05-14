İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Belediye Bandosu, 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’ne katıldı. 13-14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen festivalde sahne alan İzmit Belediye Bandosu kentimizi en güzel şekilde temsil ederek dinleyicilerin adeta kulaklarının pasını sildi. Vatandaşların müziğin evrenselliğiyle buluştuğu festivale hem yurt için hem yurt dışından çok sayıda bando takımı katılım sağladı.
14 May 2022 - 16:21- Gündem Güncelleme: 14 May 2022 - 16:23
İzmit Belediye Bandosu müzikleriyle Edirne’deki festivalde tam not aldı
İzmit Belediye Bandosu, 10. Uluslararası Edirne Bando Ve Ciğer Festivali’nde kentimizi başarıyla temsil ediyor. İzmit Belediye Bandosu sahne aldığı programda sunduğu resitalle dinleyicilerden tam not aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.