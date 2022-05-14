%100 yerli ve milli sermayenin gücü Seyir Mobil, yeni faaliyet binasında  

%100 yerli ve milli sermaye ile Türkiye’nin en yenilikçi araç takip ve filo yönetim sistemleri markası Seyir Mobil, genel merkezinin yeni faaliyet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, kent protokolü ve misafirler yoğun ilgi gösterdi. AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu’nun yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve davetliler katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını Seyir Mobil Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Küçük yaptı.Küçük, konuşmasında, 30 yıl önce, tehlikeli madde taşımacılığıyla yola çıktıklarını, hem kendi ihtiyaçlarını hem de hizmet verdikleri iş ortaklarının ihtiyaçlarını göz ününde bulundurarak 2012 yılında teknolojinin ve çağın imkan verdiği koşullarda Seyir Mobil’i kurduklarını belirtti.

Teknolojinin verdikleriyle yetinmeyip, kendi milli değerleri ile kendi teknolojilerini üretmeye karar verdiklerini belirten Yakup Küçük, araç takibi, kapsamlı filo yönetimi, dijital takograf veri indirme, soğuk zincir takibi, dorse eşleşme, kalan sürüş takibi gibi hizmetler ile bugün, ülkemizin dört bir yanına, hatta sınırların da ötesine hizmet sunduklarını belirtti. Yakup Küçük’ün ardından MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu söz aldı ve %100 yerli ve milli sermaye ile kurulan Seyir Mobil’in şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uslu’nun ardından Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk kürsüde konuşmasını gerçekleştirdi. Öztürk teknoloji firmalarının öneminden bahsetti ve gençlerin yazılıma daha da yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Öztürk’ün konuşmasından sonra Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bir konuşma yaptı. Başkan Aygün, çağımızdaki teknoloji ve yeniliklerden bahsederek Derinceli olan şirket yetkililerinin yükselerek devam eden başarısını takdir etti.

Son olarak AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker kürsüdeydi. Seyir Mobil şirketinin gerçekten büyük işler yaptığını dile getiren Vekil Şeker, %100 yerli ve milli ürünlerin ülkemizde üretilip geliştirilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından Derince Müftüsü Mecit Amil’in duası ve protokol üyelerinin katılımıyla birlikte kurdele kesimiyle birlikte açılış gerçekleştirilmiş oldu. Türkiye’nin en yenilikçi araç takip ve filo yönetim sistemleri markası Seyir Mobil’in genel merkezinin yeni faaliyet binasının şehrimize ve ülkemize hayırlısı olması dileğiyle...