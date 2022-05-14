14 May 2022 - 16:46- Spor G: 14 May 2022 - 16:47

6 oy farkla Recep Yıldız kazandı

Fevziye Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinde bugün gerçekleştirilen kongrede Recep Yıldız 6 oy farkla kazandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
6 oy farkla Recep Yıldız kazandı mask

İzmit Fevziye Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin olağan kongresi Kocaeli Din Görevlileri Dernek merkezinde yapıldı Kongrede derneğin 3 yıldır başkanlığını yürüten Emin Cebe aday olmadı. CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Süleyman Şen ile AK Parti eski ilçe yöneticisi Recep Yıldız kongrede başkanlık için yarıştı.

6 OY FARKLA

Adayların konuşmalarının ardından seçime geçildi. 47 dernek üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 34 oy kullanıldı. CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Süleyman Şen 14 oy aldı. Ak Parti eski ilçe yöneticisi Recep Yıldız 20 oy alarak derneğin yeni başkanı seçildi.

14 May 2022 - 16:46 - Spor

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.159.358 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alagaş ve milli takım iddialı mask
Alagaş ve milli takım iddialı
Gençlik ve Spor Haftası’nı kutluyoruz mask
Gençlik ve Spor Haftası’nı kutluyoruz
Kadınlar ragbi heyecanı yaşanacak mask
Kadınlar ragbi heyecanı yaşanacak
Erman Gürgen zirveye çıktı mask
Erman Gürgen zirveye çıktı
Söğüt: “Göğsümüzü kabarttınız” mask
Söğüt: “Göğsümüzü kabarttınız”
Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu mask
Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL