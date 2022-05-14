6 oy farkla Recep Yıldız kazandı

İzmit Fevziye Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin olağan kongresi Kocaeli Din Görevlileri Dernek merkezinde yapıldı Kongrede derneğin 3 yıldır başkanlığını yürüten Emin Cebe aday olmadı. CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Süleyman Şen ile AK Parti eski ilçe yöneticisi Recep Yıldız kongrede başkanlık için yarıştı.
6 OY FARKLA
Adayların konuşmalarının ardından seçime geçildi. 47 dernek üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 34 oy kullanıldı. CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Süleyman Şen 14 oy aldı. Ak Parti eski ilçe yöneticisi Recep Yıldız 20 oy alarak derneğin yeni başkanı seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.