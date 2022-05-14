6 oy farkla Recep Yıldız kazandı

İzmit Fevziye Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin olağan kongresi Kocaeli Din Görevlileri Dernek merkezinde yapıldı Kongrede derneğin 3 yıldır başkanlığını yürüten Emin Cebe aday olmadı. CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Süleyman Şen ile AK Parti eski ilçe yöneticisi Recep Yıldız kongrede başkanlık için yarıştı.

6 OY FARKLA

Adayların konuşmalarının ardından seçime geçildi. 47 dernek üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 34 oy kullanıldı. CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Süleyman Şen 14 oy aldı. Ak Parti eski ilçe yöneticisi Recep Yıldız 20 oy alarak derneğin yeni başkanı seçildi.