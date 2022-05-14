14 May 2022 - 16:58- Asayiş G: 14 May 2022 - 17:00

Parke yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kandıra Sucualimevkisinde parke yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Parke yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre Kandıra Sucuali mevkiinde parke yüklü olduğu öğrenilen Recep Y. idaresindeki 41 K 4055 plakalı kamyon,  henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Araçtan çıkartılan sürücü Recep Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edilirken devrilen kamyon ise olay yerine çağırılan vinç yardımı ile alınarak otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
# bir, ile

14 May 2022 - 16:58 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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