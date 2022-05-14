Parke yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Kandıra Sucuali mevkiinde parke yüklü olduğu öğrenilen Recep Y. idaresindeki 41 K 4055 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Araçtan çıkartılan sürücü Recep Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edilirken devrilen kamyon ise olay yerine çağırılan vinç yardımı ile alınarak otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.