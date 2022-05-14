14 May 2022 - 17:02- Gündem G: 14 May 2022 - 17:04

Kocaeli Çiftçi Şenliği çeşitli etkinliklerle başladı

Büyükşehir’in “Dünya Çiftçiler Günü” için düzenlediği “8. Çiftçi Şenliği”, İzmit Sarışeyh Mahallesi Akçaova yolu üzerindeki mesire alanında başladı
Kocaeli Çiftçi Şenliği çeşitli etkinliklerle başladı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen “Çiftçi Şenliği”, İzmit Sarışeyh Mahallesi’nde bulunan mesire alanında çeşitli etkinliklerle başladı. Büyükşehir Belediyesince, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen şenlik, tarım ve hayvancılık ile ilgili kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatif, birlik, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan odaların katkılarıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce organize ediliyor.

GELENEKSEL YARI

ŞMALAR YAPILDI

İzmit Sarışeyh Mahallesi Akçaova yolu üzerindeki mesire alanındaki şenlik kapsamında, birlik ve kooperatifler, açılan stantlarda fide ve üretim materyallerini satışa sundu. Firmalar da stantlarda tarımsal alet ve ürünlerini sergiliyor. Şenlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Çiftçiler arasında geleneksel yarışmalar, animasyon ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlendi. Çocuk oyun gruplarının da yer aldığı etkinliklerde ayrıca, köyler arası ödüllü halat çekme, erkek-kadın ve çocuk çuval yarışmalar da yapıldı.

ŞÜKRİYE TUTKUN KONSERİ

Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Şükriye Tutkun, öğleden sonraki etkinlikler kapsamında konser verecek. Kocaeli doğumlu olan Tutkun, sevilen en güzel türkülerini çiftçiler için seslendirecek. Kocaeli’ndeki çiftçiler için düzenlenen organizasyon, saat 18.00’e kadar devam edecek.

14 May 2022 - 17:02 - Gündem

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