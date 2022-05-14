14 May 2022 - 17:05- Sağlık G: 14 May 2022 - 17:06

Atakent Cihan Hastanesi Eczacılar Gününü kutladı

Özel Atakent Cihan Hastanesi 14 Mayıs Eczacılar Gününü, hastanede görevli eczacılarına çiçek takdim ederek kutladı.
Atakent Cihan Hastanesi Eczacılar Gününü kutladı mask

Her yıl 14 Mayıs, Eczacılar Günü olarak kutlanmakta. Bu vesileyle Özel Atakent Hastanesi, eczacılık mesleğinin anlam ve önemini tekrar hatırlatmak ve görevlerini layıkıyla yerine getiren eczacılarına teşekkür etmek için kendilerine çiçek takdim etti. Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin, Genel Müdür Yardımcıları Saadet Baltacıoğlu ve Gültekin Görüm ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülhan Taner tarafından tebrik edilen eczacılar, bu anlamlı günde kendilerini düşündükleri için hastane yönetimine teşekkürlerini iletti. Hastane Genel Müdürü Latif Sezgin, “bu mesleğe gönül vermiş tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Gününü kutlar, mesleğinizin daha güzel günlere ulaşmasını temenni ederim” diye belirtti.

 

14 May 2022 - 17:05 - Sağlık

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