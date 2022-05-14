Atakent Cihan Hastanesi Eczacılar Gününü kutladı

Her yıl 14 Mayıs, Eczacılar Günü olarak kutlanmakta. Bu vesileyle Özel Atakent Hastanesi, eczacılık mesleğinin anlam ve önemini tekrar hatırlatmak ve görevlerini layıkıyla yerine getiren eczacılarına teşekkür etmek için kendilerine çiçek takdim etti. Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin, Genel Müdür Yardımcıları Saadet Baltacıoğlu ve Gültekin Görüm ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülhan Taner tarafından tebrik edilen eczacılar, bu anlamlı günde kendilerini düşündükleri için hastane yönetimine teşekkürlerini iletti. Hastane Genel Müdürü Latif Sezgin, “bu mesleğe gönül vermiş tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Gününü kutlar, mesleğinizin daha güzel günlere ulaşmasını temenni ederim” diye belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.