Yazar Yusuf Kaplan: Sultanların Yavuz’a kadarki bölümü ikinci sahabe dönemidir

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, iki yıllık aradan sonra kapılarını kitapseverlere açtı. Selim Sırrı Paşa Salonu’ndaki “Medeniyet Tasavvuru” adlı söyleşide katılımcılara hitap eden Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan, bu milletin öncü kuşak anlamında çok önemli şahsiyetler yetiştirdiğini belirtti. Kaplan, “Osmanlı Sultanlarından Yavuz Sultan Selim’in vefatına kadarki gelen sultanların dönemi, ikinci sahabe dönemidir” şeklinde konuştu. Yazar Kaplan, Osmanlı’nın Kuruluş ve Yükselme dönemi Padişahlarını kast ederek, “Bu insanlar İslam’ın Sancağının yere düşmemesi için at sırtında vefat eden insanlardır” dedi.

“ÖNCÜ KUŞAKLARI OLMAYAN TOPLUMLARIN GELECEĞİ YOKTUR”

Ülkenin ve memleketin önüne açabilmek ‘Öncü Kuşak’ yetişmesinin önemine vurgu yapan Yazar Yusuf Kaplan, “Öncü kuşakları olmayan toplumların geleceği yoktur. Bakın bu gidişle önümüzdeki dönemde bu nesil bizi bu ülkeden kovacak. Ben çoluğumu çocuğumu terk ettim, ne için önümüzü açacak kuşaklar yetiştirmek için bu çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE FİKİRSEL VE KÜLTÜREL ANLAMDA İŞGAL EDİLİYOR”

Tarihte bizim milletimizden çok şahsiyetli ve öncü insanların ortaya çıktığını ifade eden Yazar Kaplan, “Alparslan sıradan biri değil, Gazali sıradan bir insan değildi. Alparslan bir konuşmasında; Biz güzel Müslümanlarız, biz Allah’a teslim olmuş Müslümanlarız diyor. Şimdi bu insana ve arkasındaki topluma Allah yardım etmez mi? Türkiye dışarıdan Batı ve yabancı bir ülke tarafından işgal edilmemiştir. Türkiye’ye şu an fikirsel ve kültürel anlamda işgal ediliyor. Anadolu ruh demektir. Tv’lerde sabah kadın programlarda rezalet konular gösteriliyor” dedi.

“BOĞAZİÇİ, ODTÜ, BİLKENT BU ÜLKENİN NESLİ İÇİN NE YAPAR”

İki asırdır bu ülke bizimden aldığını belirten Yazar Kaplan, “Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket başına ne geldiğini bilememesidir. Boğaziçi Üniversitesi ne işe yarar, ODTÜ ne işe yarar, Bilkent ne işe yarar? Ülkenin nesli için ne yapar? Şu an doktorlar ülkenin en iyi yetişmiş insanı yani en büyük yatırım yapılmış insanları Almanca öğreniyor. Neden, ülkeyi terk edip başka ülkeye gitmek için” şeklinde konuştu.

“BİZ KARABAĞ’DA RUSYA, AMERİKA’YA VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE TOKAT ATTIK”

Yazar, “Azerbaycan Karabağ’ı geri aldı. Aslında bunu Azerbaycan mı geri aldı? Hayır, orayı biz geri aldık. O işi biz yaptık. Biz orada aslında Ermenistan’la mı mücadele ettik, hayır Ermeniler kim? Biz orada Rusya’yı, Amerika’yı ve Avrupa Birliği’ni tokatladık” dedi.