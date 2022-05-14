Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk gününe sevilen yazar Dr. Senai Demirci “Cennet” konulu söyleşisi ile katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde okurlarıyla bir araya gelen Dr. Demirci, “Bizler birbirimizin ödeviyiz. Rabbimiz diyor ki ‘bana olan itaatinizi insanlar arasına yayabiliyor musun, bana olan itaatini yarattığım Adem’e olan saygıyla ölçerim diyor. Bu sebepten hepimiz birbirimizin Ademi ve cennetiyiz” dedi.

SAYIN KAÇ KİŞİYE CENNET OLDUNUZ

Süleyman Paşa Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide sevilen yazar, cennetin bir ödül olarak değil bir ödev olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekti. “Sen hayatı ağaca, kuşa, çiçeğe, dala, hayvana, insana cennet yap da Allah da sana cennet yapsın” diyen Dr. Demirci, “Kaç kişiye cennet oldunuz. Allah’a dönmek için razı olmuş, razı olunmuş olarak dönmek gerek. Allah’ın kulları seni arasına kabul ettiğinde sen cennete giriyorsun. Başkalarına verilen nimete çok şükür diyenlerin yeridir cennet. Hasetçiysen giremezsin. Birbirimize cennet olduğumuzu bilmeliyiz. Bizler birbirimizin ödeviyiz. Rabbimiz diyor ki bana olan itaatinizi insanlar arasına yayabiliyor musun bana olan itaatini yarattığım Ademe saygıyla ölçerim diyor. Bu sebepten hepimiz birbirimizin Ademi ve cennetiyiz. O yüzden ne güzel demişler ‘Cenneti cennet yapan bana sensin, sanada ben’ Allaha inanmak kolay. Allah sana inanıyor mu önemli olan budur”

DEMİRCİ’DEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Senai Demirci söyleşinin sonunda Kocaeli Kitap Fuarı’nı düzenleyen ve kendilerini okurlarıyla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.