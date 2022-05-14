Niyazi Yağız yeniden başkan

S. S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde saat 17.00’da tamamlanan oy kullanma işleminin ardından oy sayımına geçildi. 479 üyenin oy kullanma hakkının olduğu kongrede 402 oy kullanıldı. Mevcut Başkan Niyazi Yağız 226 oy aldı. Yağız, 176 oy alan rakibi Hacı Latif İşcen’e 50 oy fark atarak yeniden başkanlığa seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.