14 May 2022 - 17:42- Gündem G: 14 May 2022 - 17:46

Niyazi Yağız yeniden başkan
Niyazi Yağız yeniden başkan mask

S. S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde saat 17.00’da tamamlanan oy kullanma işleminin ardından oy sayımına geçildi. 479 üyenin oy kullanma hakkının olduğu kongrede 402 oy kullanıldı. Mevcut Başkan Niyazi Yağız 226 oy aldı. Yağız, 176 oy alan rakibi Hacı Latif İşcen’e 50 oy fark atarak yeniden başkanlığa seçildi.

14 May 2022 - 17:42 - Gündem

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