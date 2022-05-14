14 May 2022 - 18:00- Asayiş G: 14 May 2022 - 18:05

Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı

Kocaeli’de hurdalık alan olarak kullanılan boş arazide yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin birçok farklı noktasından görüldü.
Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı mask
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Yangın, Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi’nde hurdalık alan olarak kullanılan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alanda bulunan mobilya atıkları bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yükselen dumanlar şehrin birçok farklı bölgesinden görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi’ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmayla yangını söndürdü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

14 May 2022 - 18:00 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hakan - Çevre bakanlığı varmış haberiniz varmı beyler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 18:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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