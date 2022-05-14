Hayati İnanç: Verirse nimet, vermezse hikmet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan yazar Hayati İnanç, “Allah’tan istemek lazım” dedi. ‘Hayata Şiirden Bakmak’ adlı söyleşisinde okuyucularıyla buluşan İnanç, divan edebiyatından beyitler okuyarak yaşama dair önemli nasihatlerde bulundu.

“İNSANOĞLU ZORLAŞTIRIYOR”

Mutluluğun formülünün basit olduğunu söyleyen İnanç, “Ama insanoğlu zorlaştırıyor. Nakdimizi ve vaktimizi gereksiz şekilde harcıyoruz. Zaman kıymetli bir şeydir. Kıymetini bilmeyen vefasızdır” dedi.

ALLAH’TAN İSTEMEK LAZIM

Duanın, af dilemenin, Allah’a yaklaşmanın önemini anlatan Hayati İnanç, “İnsan öfkelendiği, zor durumda kaldığı zaman tövbe etmeyi, aklını başına toplamayı bilmez. Ama duanın kabul zamanları da zor anlarıdır. Allah’tan istemek lazım. Verirse nimet, vermezse hikmettir” diye konuştu.

“HER ŞEY EMANET”

İnsanın kendini var sandığını söyleyen İnanç, “Her şey emanet. İnsan beden ve ruhtan oluşmuştur. Beden, binek… Ruh ise sensin. Bineği düzgün sürersen seni iyi yere götürür. Kendi haline bırakırsan götüreceği yer ahırdır. Hak ettiğinden fazla değer verilen her şey insanın başına bela olur. Beden, servet gibi…” ifadelerini kullandı.

MEST OLDULAR

Söyleşi programını ilgiyle takip eden vatandaşlar, Hayati İnanç’ın verdiği bilgiler ve anlattıklarıyla kendilerini mest ettiğini belirterek, fuarı ve söyleşi programını düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

15 MAYIS PAZAR DA DOLU DOLU GEÇECEK

‘Şiir’ ana temasıyla kapılarını açan 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 15 Mayıs Pazar günü Emrah Sefa Gürkan, Gri Koç, Okan Bayülgen, Pelin Çift, Bekir Develi, Doğu Perinçek, Nurullah Genç, Erol Erdoğan, Uğur Arslan’ın yanı sıra birçok yazar okuyucularıyla buluşacak.

4 AYRI SALONDA SÖYLEŞİ VE ETKİNLİK

Kocaeli Kongre Merkezi’nde Akçakoca, Selim Sırrı Paşa, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa olmak üzere 4 ayrı salonda söyleşi ve etkinliklere sahne olan kitap fuarında ayrıca yayınevleri kendi stantlarında yazarlarına imza günleri düzenliyor. Alanda yayınevleri, sahaflar ve STK’lar için ayrıca özel olarak çadırlar da hazırlandı.