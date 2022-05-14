14 May 2022 - 18:06- Gündem G: 14 May 2022 - 18:07

Yazar Nurdan Damla: ‘’Metaverse çağının insanları mutsuz ve ümitsiz’’

12. Kocaeli Kitap Fuarı Karamürsel Alp Salonu’nda, yazar Nurdan Damla okurlarına Nebevi persfektifte gerçek aşkı anlattı

Yazar Nurdan Damla: ‘’Metaverse çağının insanları mutsuz ve ümitsiz’’ mask
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İki yıllık pandemi ardından kitapseverlerin hasreti sona erdi. 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk gününde kitapseverler sevdikleri yazarlar ile söyleşi ve imza programlarında buluşarak hasret giderdi. Karamürsel Alp Salonu’nda, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Çocuk Edebiyat Ödülü’nü alan ve ‘’365 Günde Sevgili Peygamberim’’ adlı eserin yazarı olan Nurdan Damla da okurlarıyla buluşan yazarlardan oldu. Damla, söyleşisinde “Metevarse çağında yaşıyoruz. Ümitsizlik en büyük günahlardan biridir. Bu çağın insanlarında mutsuzluk ve ümitsizlik var” dedi.

NEBEVİ PERSPEKTİFTE RUHSAL DENKLİK VE BİRLİKTELİK

Nurdan Damla, söyleşisinin başında Kocaeli Kitap Fuarı’nın her yazarın koşarak geldiği bir fuar olduğunu söyledi. Damla, daha sonra “Perspektifte Gerçek Nebevi Aşk” konulu söyleşisine geçti. “Coğrafyanın kültürle buluştuğu bir şehirde yaşıyorsunuz” diyen yazar, “Metevarse çağında yaşıyoruz. Ümitsizlik en büyük günahlardan biridir. Bu çağın insanlarında mutsuzluk ve ümitsizlik var. Gençlerimiz yalnız” ifadelerini kullandı. Nurdan Damla, “Rabbimiz bize peygamber efendimizi örnek verirken. Bize ne oluyor da fıtratımızı bu hale getiriyoruz. Peygamber Efendimizin rol modelliğinde evlilik ebedi bir arkadaşlıktır. Bize farklı dayatmalar oluyor evlilik hususunda. Nebevi perspektifte ruhsal denklik ve birliktelik evlilikte esastır” dedi.

HZ. FATIMA’NIN ÇEYİZİ 19 KALEM EŞYAYI GEÇMEZDİ

“Gençlerimiz evlilikten uzaklaşıyor” diyerek önemli bir noktaya dikkat çeken Nurdan Damla, “Nebevi persfektiften baktığımızda Hz. Fatıma’nın çeyizi 19 kalem eşyayı geçmezken günümüzde durum çok farklı. Gençlerimizi sahabe hayatını modelleyerek anlatmamız lazım. Hakla meşgul olmayanı batıl istila eder. Gerçek aşk ve evlilikte efendimizi (S.A) ümmeti olarak örnek almalıyız. Onu örnek alırsak, evlerimiz cennet lezzetine kavuşur. Hz. Hatice ve Efendimiz arasındaki 25 yıllık evlilik hayatını gençlerimiz incelemeliler. Doğru ahlakı esas almışlardır evliliklerinde. Peygamberimizi evlilik hayatımızda rol model olarak almalıyız” şeklinde konuştu. Söyleşi sonunda yazar Nurdan Damla okurlarından gelen soruları cevaplandırdı. Okurlarıyla fotoğraf çektiren yazar, kitaplarını imzaladı.

14 May 2022 - 18:06 - Gündem

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