Kocaelispor küme düştü: 2-1

Kocaelispor, tıpkı 12 sene önce Süper Lig’e çıkıp ilk sezonunda küme düştüğü gibi, bugün de 1.Lig’deki yıllar sonra oynadığı ilk sezonunda küme düştü. Eyüp’ün idman yapar gibi Gerson ile attığı ilk yarıdaki 2 gol ipini çekti. Kubilay’ın penaltısı takımı kurtaramadı.

RUHSUZLAR, YAKTI

Maç öncesinde adeta hap yutmuş gibi gezen, ancak maça çıkınca ilk 10 dakikada inanılmaz baskı kurup Kolovos ile yüzde yüz golü atamayan yeşil siyahlılar, bir yıllık maceraya yine Gerson’un golleriyle son verdi. Gollerden sonra fren yapan Eyüp’te, golcüler inanılmaz goller kaçırırken, Kocaelispor için beraberlik yolunu bile açtı. Ama golü atacak ruhtan eser yoktu. Ruhsuzlar, daha maçın başında teslim olmuştu.

KENT İÇERİSİNDE TEPKİ VARDI

Bu arada takımın tamamını tesislerde bırakmayıp, oynasa da oynamasa da tüm futbolcuları iki gün önceden İstanbul’a götüren yönetim ve teknik heyet, adeta olacakları biliyor gibiydi. Maç sonrasında tesislerin çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Kent içerisinde de bazı gruplar sokaklara dökülüp takımı protesto etti. Sakaryaspor yeniden 1.Lig’e yükselirken, tarih tekerrür etti ve Kocaelispor yine rakibiyle aynı ligde yer alamadı, geldiği 2.Lig’e geri döndü. Dünkü sonuçlardan sonra Bursaspor da, Menemen de küme düştü. Balıkesir ise haftalar öncesinde teslim olmuştu. Haftaya Adana ile idman maçı yapılacak. Bu takım bu kent sokaklarında nasıl gezecek, herkes merak ediyor ?..

ERDEM ÖVÜÇ-İSTANBUL

EYÜPSPOR:

25. ÇAĞLAR ŞAHİN**

21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN**

(9. UMUT BULUT dk.67 **)

66. AHMED ILDIZ**

11. PA AMAT DIBBA**

(6. MİKAİL OKYAR dk. 86 ?)

27. GERSON***

29. OLIVIER THILL**

33. KEMAL TOKAK**

53. BÜLENT UZUN**

28. TAŞKIN İLTER**

(71. JESSE SEKIDIKA dk.86 ?)

5. MEZAGUE**

99. CENK AHMET*

(93. POPOV DK.32**)

Yedekler

15. EMRULLAH ŞALK

30. ENES ERSOY

39. MANANGA

70. METE KAAN

KOCAELİSPOR

17. İSMET YUMAKOĞU.*

2. BERKAY DABANLI*

6. MEHMET TAŞ*

(20. G.MANDJECK dk.81 ?)

7. MUSA NİZAM*

12. ATİLA TURAN*

(39. KEREM CAN dk.46 **)

22. DİMİTRİS KOLOVOS**

24. BABACAR GUEYE*

28. MOUHAMED DIOP*

(14. İLYAS KUBİLAY dk.46 **)

35. MAZLUM DEMİR*

70. SAMED ALİ KAYA*

(29. PEREIRA dk.46 **)

77. BENHUR KESER*

Yedekler

23. DOĞUKAN KAYA

15. ALPAY ÇELEBİ

21. OLCAN GÖKDEMİR

36. IBRAHIM RASHEED

52. DENİZALP

STAT: EYÜP

HAKEMLER: CÜNEYT ÇAKIR *, BAHATTİN, DURAN*, TARIK ONGUN **

SARI KART: Diop dk.25

GOLLER: Gerson dk.8 ve 14, İlyas Kubilay dk.61