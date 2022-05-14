Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi Alaettin Kurt Stadının yanında bulunan paten ve kaykay alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O. (13) isimli çocuk, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek için piste geldi. Bir süre sonra pistin alt kısmına inen çocuk, buradan bir türlü çıkamadı. Bunun üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. B.O. isimli çocuk, koyulan merdivenle itfaiye ekiplerinin yardımıyla pistten kurtarıldı. Çocuğun yukarıya çıkmasının ardından ise arkadaşları hem B.O.’yu hem de itfaiye ekiplerini alkışladı.
14 May 2022 - 21:50- Asayiş Güncelleme: 14 May 2022 - 21:51
Kaykay pistinde mahsur kalan çocuğun yardımına itfaiye yetişti
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde indiği kaykay ve paten pistinden çıkamayan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.