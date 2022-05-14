Üst geçitte silahlı saldırıya uğradı

Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi D-100 üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. adlı kişi, henüz bilinmeyen sebeple bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Tek kurşunla yaralanan A.Ş.’yi kanlar içinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ş., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.