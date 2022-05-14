14 May 2022 - 21:50- Asayiş G: 14 May 2022 - 21:51

Üst geçitte silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli’de üst geçitte yürürken silahla vurulan şahıs yaralandı.
Üst geçitte silahlı saldırıya uğradı mask
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Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi D-100 üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. adlı kişi, henüz bilinmeyen sebeple bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Tek kurşunla yaralanan A.Ş.’yi kanlar içinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ş., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

14 May 2022 - 21:50 İHA Kocaeli- Asayiş

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