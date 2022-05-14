Eyüpspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak 2. Lig’e düşen Kocaelispor’da Teknik Direktör Fırat Gül maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Görevde oldukları sürede çok çalıştıklarını söyleyen Gül, "Geldiğimiz günden bugüne kadar çok çalıştık. Gecemiz gündüzümüz kulüpte geçti. Bayramda bile çalıştık. Ses kalmadı. Derdimizi anlatacak cümle de yok. Elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştık. Çok fazla kredimiz de yoktu. 2 mağlubiyetle bu sonu yaşadık. Çok fazla söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı ve basın toplantısını soru almadan tamamladı.
14 May 2022 - 22:02- Spor Güncelleme: 14 May 2022 - 22:07
Fırat Gül: "Derdimizi anlatacak cümle yok"
Eyüpspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olarak küme düşen Kocaelispor’da Teknik Direktör Fırat Gül maçın ardından konuştu. Göreve geldikten sonra çok fazla kredileri olmadığını söyleyen Fırat Gül, "Derdimizi anlatacak cümle yok" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.