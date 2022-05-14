14 May 2022 - 22:02- Spor G: 14 May 2022 - 22:07

Fırat Gül: "Derdimizi anlatacak cümle yok"

Eyüpspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olarak küme düşen Kocaelispor’da Teknik Direktör Fırat Gül maçın ardından konuştu. Göreve geldikten sonra çok fazla kredileri olmadığını söyleyen Fırat Gül, "Derdimizi anlatacak cümle yok" dedi.
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Eyüpspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak 2. Lig’e düşen  Kocaelispor’da Teknik Direktör Fırat Gül maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Görevde oldukları sürede çok çalıştıklarını söyleyen Gül, "Geldiğimiz günden bugüne kadar çok çalıştık. Gecemiz gündüzümüz kulüpte geçti. Bayramda bile çalıştık. Ses kalmadı. Derdimizi anlatacak cümle de yok. Elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştık. Çok fazla kredimiz de yoktu. 2 mağlubiyetle bu sonu yaşadık. Çok fazla söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı ve basın toplantısını soru almadan tamamladı.

14 May 2022 - 22:02 - Spor

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