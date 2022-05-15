İzmit Belediyesi yeşil alanları yaza hazırlıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yeşil alanlar, yol kenarları, parklar, oyun alanları ve tüm yeşil sosyal alanlarda ot biçme ve tırpan çalışmalarına koordineli bir şekilde devam ediyor. Bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapan ekipler, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.
GAZETECİ SEDAT ŞİMŞEK PARKI’NDA
Vatandaşlara konforlu ve hijyenik alanlar sunmak üzere hummalı bir çalışma sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yahyakaptan Mahallesi’nde bulunan Gazeteci Sedat Şimşek Parkı’nda tırpan çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları tamamlayan ekipler, alanı sağlıklı ve güzel bir görünüme kavuşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.