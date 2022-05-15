Bekir Soğukoğlu’nu ateşe yolladılar!

Kocaelispor’un Eyüpspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından lige veda etmesi camianın tansiyonunu hayli arttırdı. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da organizasyon arızları yaşayan yeşil siyahlılar buna bir benzerini daha ekledi. İstanbul’daki maçın ardından takım otobüsüne hiçbir futbolcu binmedi ve futbolcular şahsi araçlarla Eyüp İlçe Stadı’ndan ayrıldı.

BUNU BİLE AKILLARINA GETİREMEDİLER

Körfez ilçeye boş gelen otobüse tesisler önünde taşlı saldırı gerçekleşti ve otobüs şoförü Bekir Soğukoğlu zor anlar yaşadı. İşin akıllara gelmeyen tarafı ise şu… Otobüsün tesise boş geleceği kesin… Çünkü tesisin önünde taraftarın biriktiği biliniyor… Hal böyle olunca Kocaelispor otobüsündeki malzemeler Vinsan’a götürülebilir, orada yıkanabilirdi. Ya da farklı bir minibüse malzemeler yüklenir, geç saatlerde aynı minibüsle eşyalar tesise getirilebilirdi.

BECERİKSİZLİĞİN BU KADARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ise garaja, ait olduğu yere bırakılabilirdi. Taraftarın geriliminin fazla olduğu anlarda otobüsü tesislere göndermek tam bir fiyasko oldu. Haliyle de kamu malı, halkın parası ile Kocaelispor’u taşıyan otobüs de maddi zarara uğramazdı. Belki de daha önemlisi, ateşin içine gönderilen ulaştırma sorumlusu Bekir Soğukoğlu’nun sağ salim otobüsü yanaştırmasıydı.