Bekir Soğukoğlu’nu ateşe yolladılar!

Kocaelispor’un Eyüpspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından lige veda etmesi camianın tansiyonunu hayli arttırdı. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da organizasyon arızları yaşayan yeşil siyahlılar buna bir benzerini daha ekledi. İstanbul’daki maçın ardından takım otobüsüne hiçbir futbolcu binmedi ve futbolcular şahsi araçlarla Eyüp İlçe Stadı’ndan ayrıldı.
BUNU BİLE AKILLARINA GETİREMEDİLER
Körfez ilçeye boş gelen otobüse tesisler önünde taşlı saldırı gerçekleşti ve otobüs şoförü Bekir Soğukoğlu zor anlar yaşadı. İşin akıllara gelmeyen tarafı ise şu… Otobüsün tesise boş geleceği kesin… Çünkü tesisin önünde taraftarın biriktiği biliniyor… Hal böyle olunca Kocaelispor otobüsündeki malzemeler Vinsan’a götürülebilir, orada yıkanabilirdi. Ya da farklı bir minibüse malzemeler yüklenir, geç saatlerde aynı minibüsle eşyalar tesise getirilebilirdi.
BECERİKSİZLİĞİN BU KADARI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ise garaja, ait olduğu yere bırakılabilirdi. Taraftarın geriliminin fazla olduğu anlarda otobüsü tesislere göndermek tam bir fiyasko oldu. Haliyle de kamu malı, halkın parası ile Kocaelispor’u taşıyan otobüs de maddi zarara uğramazdı. Belki de daha önemlisi, ateşin içine gönderilen ulaştırma sorumlusu Bekir Soğukoğlu’nun sağ salim otobüsü yanaştırmasıydı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Gümüş haneliden başkan olursa bu kadar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.